Ramis aún cree en el ascenso directo

DECISIVO: "Es un buen momento para conseguir por primera vez tres victorias seguidas y sumar puntos. Es un partido más decisivo que los anteriores porque queda una jornada menos. Ganar este viernes sería un paso muy importante. No matemático pero sí virtual. Ahora mismo no pienso en eso, solo pienso en acabar el partido con 65 puntos... y luego, a por los siguientes. Tenemos que perseguirlo".

REFLEXIÓN: "No me condicionan las estadísticas a la hora de preparar un partido. Lo hacemos siempre con una sola opción: ganar. Luego hay un desarrollo y el rival también juega y tiene mejores o peores tardes, como nosotros. No sé si seríamos los favoritos en el play-off. Aunque sí sé que somos un conjunto difícil, y más si llevamos nuestras características al límite; somos capaces".

VIERNES: "No valoro si es una ventaja o desventaja jugar antes o después que el resto. Ni nos va a beneficiar ni perjudicar. Tenemos que centrarnos y ganar para tener un par de días de tranquilidad".

TRAMO FINAL: "Quedan menos partidos y puntos, pero son los suficientes todavía para el todo o nada. Cada uno de los seis pasos que nos quedan son importantes. Equivocarte supone seguir ahí... pero a lo mejor desechar mejores opciones".

PRÓXIMO ENCUENTRO: "La SD Huesca ha crecido y será un partido de mucha dificultad. Podría haber estado en play-off habiendo ganado dos partidos más. La línea para estar ahí o no es muy fina; es un equipo muy trabajado. La SD Huesca ha tenido momentos para poder acercarse arriba. Tiene jugadores espectaculares".

MENOS GOLEADO DE LA CATEGORÍA: "Encajamos goles en las últimas jornadas porque los rivales juegan. Esto es fútbol y se debe solo a eso, pero seguimos encajando pocos goles. Somos un equipo difícil de superar, aunque no me gusta que nos marquen".

APOYO MASIVO: "Mi mensaje a la afición es que queda poco y la necesitamos. Ahora se acerca el desenlace de la temporada y es muy importante. Nos ayuda muchísimo y nos levanta en momentos en los que estamos más cansados. Este equipo lo da todo en el campo. Intenta defender el escudo y la camiseta al límite, y la afición lo reconoce. Estoy seguro de que estará ahí con nosotros".