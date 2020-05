Quico de Diego: "Quiero que se juegue el play off y que suba el mejor en el campo"

La Federación Española de Futbol proclamó campeón del grupo canario de Tercera División al CD Marino, tras la aprobación por parte de las territoriales del ya conocido coeficiente, tal y como recoge la circula nº66 de reglamento. Como ya hemos ido contando en Deportes Cope Tenerife, cuando se paró la competición, a mediados de marzo, el líder era el SD Tenisca, pero contaban con un partido más que el conjunto de Arona.

Inmediatamente surgieron reacciones por parte del conjunto palmero y de instituciones públicas de la isla de La Palma, enviando un comunicado hacia la Federación Española de Futbol. En el que se muestra un claro rechazo y consternación ante el intento de utilizar un supuesto coeficiente para determinar la clasificación final. Asimismo, consideran que existe discriminación en este parámetro de decisión.

Ante esto, Quico de Diego, entrenador del Club Deportivo Marino, en Deportes en Cope Tenerife con Guillermo García, preciso que “le parece bien que cada uno defienda lo suyo, nosotros en este caso defendemos lo nuestro, a través de nuestro presidente Paco Santamaría”. Desde el CD Marino, creen que lo más justo es ir al coeficiente como se han hecho en otros deportes. El club del sur de la isla de Tenerife tenía un partido menos, precisamente el de la jornada 26 ante Villa de Santa Brígida, aplazado en su momento tras la alerta decretada por el Gobierno de Canarias por calima.

“Además nosotros respetamos lo que piensen en otras entidades, pero aun así lo más justo es lo que nosotros reclamamos”, sostiene el entrenador del CD Marino. Cabe recordar, que todas las entidades territoriales, y la Federación Española de Futbol votaron a favor de este sistema. Habría que esperar la decisión por parte del Comité de Competición. Por ello, desde el CD Marino anuncian que “la respetarán sin ningún problema”.

“Lo que necesitamos es que se juegue los play-off, pues no hay cosa más justa que se decida en un campo de futbol. Hay que resaltar al Atlético Paso que estuvo como líder por 11 jornadas, y es un equipo perjudicado”, considera Kiko Diego, ante la alusión de que ya el CD Marino se sienta campeón y equipo de Segunda B.

Quico de Diego: "No me siento campeón, pero si me siento primero. Yo quiero que se juegue el play off, que se demuestre en el campo quien merece subir".