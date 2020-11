Punto salvador en Fuenlabrada

El C.D. Tenerife acabó llevándose un punto de su visita al Fernando Torres de Fuenlabrada en un partido en el que los blanquiazules mejoraron mucho en la segunda parte, tras unos primeros 45 minutos realmente desilusionantes. Y es que las dos mitades del encuentro fueron muy diferentes, con una primera parte en la que se jugó al ritmo que imponía el Fuenlabrada, y con un Tenerife desnortado, sin rumbo y carente de un patrón de juego definido.

De inicio, Fran Fernández optaba por dejar en el banquillo a Sipcic dando entrada a Alberto, a Aitor Sanz para situar a Ramón Folch junto a Zarfino, pero sobre todo apostaba por su enésimo experimento en la ofensiva jugando con dos puntas ubicando a Manolito Apeh junto a Fran Sol. El resultado fue un Tenerife sin ideas en la primera parte, frente a un Fuenlabrada que sin apenas llegar a la portería de Ortolá, se encontraba el 1-0 después de una perfecta triangulación en la frontal del área, que supo rematar con acierto Gassama. Al descanso, el entrenador blanquiazul parecía tener pie y medio fuera del club, y el equipo no dejaba sensaciones de estar capacitado para voltear la situación.

El inicio de la segunda mitad continuaba por los mismos derroteros, hasta que el minuto 57, Fran Fernández, esta vez sí, supo cambiar la inercia del partido dando entrada a Jorge Padilla y Alex Bermejo, por Kakabadze y Apeh. El Tenerife tomó entonces la iniciativa, y fruto de ese dominio, llegaba el empate en las botas de Jorge Padilla en el minuto 62. El equipo apático de los primeros 45 minutos, sacó el orgullo y la casta para buscar la portería del Fuenlabrada, aunque le faltó algo más de acierto para haber logrado el segundo gol que habría dado los tres puntos a los tinerfeñistas. No fue así, y el encuentro acabó con el empate a uno, dejando a los blanquiazules con 10 puntos en perspectiva del partido del domingo frente al Real Zaragoza, y a Fran Fernández, de momento, salvando el match ball de su continuidad en el banquillo.

Precisamente, sobre el asunto de su continuidad, el entrenador del C.D. Tenerife fue reiterativo en la rueda de prensa posterior al encuentro, afirmando que “no me preocupa, a mí lo que me preocupa es sumar puntos y que el equipo de pasos hacia adelante a ver si somos capaces de salir de ahí. Hemos competido el equipo no está muerto, el equipo está muy vivo”.