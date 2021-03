El presidente del Ibarra asegura que "los participantes en la pelea no pertenecen al club"

Siguen pasando por Deportes COPE Tenerife, protagonistas de lo sucedio este fin de semana en el Villa Isabel, con la brutal agresión que sufrió Cristian, un niño de 16 años, en el partido que enfrentaba al Ibarra B y al Unión Isora de juveniles. Hoy el turno ha sido para el presidente del equipo local, Gaspar Martín, el cual ha contado más detalles de lo ocurrido.

GASPAR MARTÍN: "EL CULPABLE TIENE QUE PAGAR CARO LO QUE HA HECHO"

El presidente no pudo presenciar nada de la pelea, ya que se encontraba en el norte de la isla en el partido del primer equipo. "Cuando llegué vi que las puertas del campo estaban abiertas, había gente corriendo dentro del campo, vi al chico en el suelo y me llevé las manos a la cabeza". Fueron momentos de locura, ya que tal y como retrata el propio mandatario sureño "los jugadores del equipo, se los habían llevado a los vestuarios, los que estaban en el campo no eran ni aficionados del club, ni jugadores de la plantilla, espero que encuentren al culpable y pague caro lo que ha hecho".

Es por este mismo motivo, que uno se pregunta, que si no eran miembros del club los que originarón la pelea, y existiendo, debido a la pandemia, restricciones para la entrada de aficionados a los campos, qué hacían esos indeseables en el Villa Isabel presenciando el encuentro. Ante esto, el máximo responsable del club destacó que "no se decirte si había más gente de la que debería en el campo, yo llegué tarde y me encontré con todo revolucionado". Pero, el no estar presente, no le exime de la falta de organización y control del aforo que hubo ese día en su estadio.

EL IBARRA HA TOMADO MEDIDAS RADICALES

Tras lo sucedido, el club comunicó ayer una serie de decisiones que había tomado la Junta Directiva. Esas medidas hablaban del despido del delegado de campo, y de retirar al Juvenil B de la competición. La primera de ellas, ha sido de las más comentadas en los últimos días, ya que desde el Unión Isora aseguraban, que todo se había originado por culpa del delegado del Ibarra. Ante esto, el club decidió desprenderse de sus servicios, aunque el presidente hoy ha contado que "el delegado de campo me dijo con lágrimas en los ojos, si me tienen que destituir háganlo, pero yo no le he dado ninguna patada a nadie". Añadiendo que, según él mismo, "todo se originó al verlo a él discutiendo con el otro entrenador".

Cristian, el niño afectado, estuvo hace algunos años en el Ibarra. Dicha relación hizo pensar a muchos que igual era un ajuste de cuentas entre los irresponsables que crearon la pelea y el pobre chaval. Algo que según el presidente no tiene sentido ya que "cuando ese chico estaba con nosotros en el club, había una buena relación". Finalizando en este sentido diciendo que "la UD Ibarra es un club serio, y respetado, esto puede pasar en cualquier campo, no es la primera vez que pasa, y en esta ocasión nos ha tocado a nosotros".