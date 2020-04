¿Podría descender el CD Tenerife esta temporada?

Según ha podido saber la Cadena Cope, en la tarde de ayer la Real Federación Española de Fútbol acordó un criterio, para en el caso de que la liga no pudiera reanudarse, cómo se afrontarían los ascensos y descensos de categoría. Desde hace algunos días, sabemos que en primera división la decisión es dejarlo tal y como está en la actualidad, tanto por arriba como por abajo. Con ello, lo normal era que en segunda fuera exactamente igual, pero no.

Lo que ha propuesto la Real Federación Española de Fútbol es que no se mire como está la clasificación de la última jornada disputada, si no que nos vayamos hasta la jornada 19, la última en la que todos los equipos de segunda habían jugado el mismo número de partidos, ya que el Albacete y el Rayo, desde entonces tienen 45 minutos pendientes. Con esta decisión habría cambios tanto por arriba como por abajo, siendo el Tenerife y el Zaragoza los dos grandes perjudicados, ya que por aquel entonces el equipo tinerfeño ocupaba plaza de descenso y el Zaragoza no estaba en ascenso directo. Los que si saldrían beneficiados serían el Lugo por abajo y el Almería que ascendería a primera división.

Una decisión un poco extraña, ya que ese partido pendiente entre Albacete y Rayo no afecta ni por arriba ni por abajo. En la actualidad el Rayo está a 6 puntos del play off, por lo que no le daría para llegar si sumara esos 3 puntos, y el Albacete está fuera de la zona de descenso, y si no los ganara seguiría sin ocupar esa plaza. Con esto, los equipos ascendidos a primera serían Cadiz y Almería. Los que ouparían play off, Girona, Huesca, Zaragoza y Fuenlabrada. Mientras que los que bajarían a segunda división b serían, Racing, Extremadura, Deportivo y Tenerife.