Pier:"Estoy completamente preparado para entrenar al Tenerife"

Uno de los entrenadores mejor colocados para llegar al banquillo del CD Tenerife, es Pier Luigi Cherubino, y esta mañana se pasó por los microfónos de Cope para hablar de dicha posibilidad. Repasamos alguno de los titulares que nos dejó dicha entrevista:



"A mi lo que me apetece es que el equio saque un buen resultado esta noche, y que después me llamen, estaría encantado es evidente. Para mi sería un sueño pero también se que es complicado, y que se están valorando otras opciones, que me parece muy bien para que elijan al mejor. pase lo que pase somos del Tenerife y queremos lo mejor. Pero yo soy entrenador y entres las cosas que barajas ahora mismo, pues si saliera está descartaría cualquier otra."

"A mi me encantaría. ¿Qué va a suceder? Pues no lo sé, si fuera que no pues no pasa nada, lo que sabemos es que los entrenadores no pueden estar parados esperando. Si sale esto que para mi es el sueño que tengo y es la opción que me encantaría pues para delante. Y además se que podemos hacer algo grande porque me siento totalmente preparado. Pero lo importante ahora esque el equipo gane esta noche, porque está en una situación complicada."

"La vida tiene sus momentos, ahora soy entrenador y mi intención era irme fuera, pero ha salido esta opción y ahora lo que me toca es esperar."