Pérez Lima “El proyecto FairPlay una utopía posible, ha sido un éxito”.

La iniciativa de la Fundación Canaria del CD Tenerife, coordinada por el ex árbitro de Primera División, Pérez Lima, completó su tercer año con charlas sobre valores y juego limpio a equipos deportivos y centros educativos de veinte municipios de Canarias.

El proyecto "Fair Play, la utopía posible" finaliza su tercera temporada con un total de 40 talleres en seis Islas (Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura) de veinte municipios de Canarias. La iniciativa, coordinada por el ex árbitro de Primera División, Pérez Lima, el cual se mostraba "encantado y muy sorprendido de la acogida de la tercera edición. Las niñas y niños lo han puesto muy fácil y también sus padres que han participado activamente". El mensaje de juego limpio y valores deportivos llegó a 3000 niños, niñas, entrenadores, entrenadoras, padres y madres de equipos de diferentes modalidades y diversos centros educativos.

Es la tercera edición de esta iniciativa de la Fundación del CD Tenerife y que cuenta con el ex árbitro tinerfeño Pérez Lima, para él "Lo importante no es decir que no haya violencia en los terrenos de juego, sino educar para que cada uno de ellos sepa el valor del FairPlay y lo lleve a cabo".



El último taller tuvo lugar en el Colegio La Salle San Ildefonso de Santa Cruz de Tenerife cerrando así una temporada marcada también por la pandemia, pero que ha llegado a equipos como el Universitarios FC (Gran Canaria), CD Esmugran, Club Atletismo Puerto Cruz-Los Realejos, UD Realejos, CD Médano, EMF Guía de Isora, CD Candelaria , el centro de Tecnificación de porteros de La Esperanza (Tenerife), la Escuela de fútbol de Antigua (Fuerteventura), el deporte base de Tijarafe y la Escuela de baloncesto femenino de Breña Baja (La Palma), así como colegios como el CEIP Charco del Pino, CEIP Miguel de Cervantes, IES Las Breñas, varios institutos de San Sebastián de La Gomera o el Ayuntamiento de Hermigua, entre otros.