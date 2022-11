Pedro Martín: “El Heliodoro debería mantenerse en la capital”.

Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, analizó la actualidad del derbi canario de este próximo sábado, en los micrófonos de la Cadena Cope. El mánimo mandatario insular respondió a las preguntas sobre el CD Tenerife, nuevo estadio y obras del Heliodoro.

Comenzó hablando sobre el derbi, el cual no podrá vivir en el estadio de Gran Canaria "No voy a poder estar en el derbi por motivos de agenda, tengo otras ocupaciones, pero intentaré verlo". "En el derbi de la temporada pasada me arrestaron y me colocaron en un sitio que no tocaba". Fue contundente respecto a la situación vivida la pasada temporada y que le tocará vivir, algo similar, a la afición blanquiazul con el cambio de grada “Uno parece que no puede alegrarse en un palco de los goles de su equipo".

Preguntado respecto al Heliodoro, obras en el estadio, dinero invertido en las mismas, futuro de las obras o nuevo estadio, fue contundente:

"Es evidente que en el Heliodoro queda mucho por arreglar, y en eso estamos, si se pudiera ampliar el Heliodoro perfecto, pero hay que hacer un estudio. Y si no se puede, pues habría que buscar una alternativa, pero eso lo tiene que decidir el equipo y los socios". "La iniciativa la tiene que tomar el Club Deportivo Tenerife y no ningún político". “Nosotros nos sentaremos y estaremos dispuestos a estudiar lo que decida el club". "Si encuentran la opción de poder ampliar el Helidoro, pues perfecto y si no, pues yo creo que se podría buscar otra alternativa, aunque repito que eso tendría que decidirlo el club y sus aficionados y no los políticos".

"El Heliodoro debería mantenerse en la capital, lo dije desde el primer momento".





Respecto a lo que han dicho otros políticos sobre la actual postura del presidente del Cabildo, comentaba que “Aunque alguno quiere aprovechar que estamos en época preelectoral para envolverse en la bandera de Tenerife y poner en mi boca cosas que no he dicho". "Nos hemos gastado millones en el HRL en los últimos años, sólo la iluminación costó 2 millones".

“Yo entiendo que Rosa Dávila quiera hacerse hueco, ahora que se presenta por primera vez al Cabildo, yo solo le digo que le pregunte al Tenerife si no hemos estado a la altura".





"Nos quedan muchas mejoras por realizar en el Helidoro, entre ellas los baños. Recibimos muchas quejas a diario sobre ello"





“El CD Tenerife tiene que estar por encima de cualquier partido político"