Paupérrimo partido del C.D. Tenerife

No levanta cabeza el C.D. Tenerife que no supo ganar a un Lugo que jugó con un jugador menos durante casi la totalidad del encuentro, por la expulsión de Hugo Rama en el nueve de la primera parte, tras una dura entrada sobre Gio Zarfino. Los blanquiazules afrontaban así una gran oportunidad de sumar su tercera victoria de la temporada, pero no lo conseguió. Tras esa expulsión el claro dominador del partido era el C.D. Tenerife, con posesiones de balón en campo contrario, pero sin encontrar la tranquilidad y claridad necesaria para poder adelantarse en el marcador. El Lugo plantado en un bloque medio bajo, bien ordenado, dificultaba la labor tinerfeñista. De la nada apareció la jugada del gol, Fran Sol se buscó la oportunidad él solito con un buen control y una definición maravillosa, consiguiendo así, que el Tenerife se adelantara cerca del descanso, y además, permitía que el partido se pusiera claramente de cara.

La segunda parte no comenzó como debería, un Tenerife espeso, con poca velocidad de circulación y sobre todo con una falta de ambición preocupante, hicieron que el partido a medida que avanzaba se pusiera mas peligroso para los intenereses tinerfeños. Solo en ciertas ocasiones, conseguía el Tenerife superar líneas y encontrar ocasiones claras de gol. Solo Moore, tuvo la oportunidad de hacer el gol de la tranquilidad, pero su disparo en el mano a mano lo consiguió detener Cantero. Con ello, se llegó a los minutos finales, con la incertidumbre del resultado. El Lugo aprovechó en ese instante, para aprovecharse del miedo blanquiazul, y buscar con corazón el gol del empate. Y llegó, en una acción defensiva infantil una vez mas de los centrales, hizo que Juanpe solo dentro del area batiera a Ortolá en el último minuto del encuentro.

Con el empate el Tenerife no sale de pobre, y tendrá que ir a Fuenlabrada con la necesidad de ganar el próximo domingo a las 17:15. Cita en la cual, muy posiblemente Fran Fernández se juega sus opciones de seguir siendo entrenador del conjunto chicharrero.