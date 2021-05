Patricia Aranda continúa en las filas del Sanaya Libby’s La Laguna

El Sanaya Libby’s La Laguna sigue trabajando en la confección del proyecto 2021/22, confirmando la continuidad de Patricia Aranda como jugadora blanquiazul para la próxima temporada.

Tras aterrizar en el mes de enero en Taco y defender los colores del club lagunero hasta final de curso, confiesa que “fue atípico. El equipo tuvo que afrontar varias paradas por COVID-19 y eso no es fácil. Sin embargo, cuando llegué a Tenerife me encontré con un grupo humano excelente, que hicieron muy fácil mi adaptación al equipo y me quedé con ganas de más, de estar en una final de Copa y de Liga”. En definitiva, “me quedo con el buen nivel de juego que dimos en muchos partidos, que es a lo que siempre aspiro, a jugar bien”.

En este sentido, la colocadora natural de Granada, asegura que sus motivos para renovar “son muy claros. Por un lado, el club tiene los objetivos muy definidos para todas las competiciones de la próxima temporada y, por otro lado, la renovación del cuerpo técnico, ya que te da una base importante para mejorar nuestro juego”.

De cara a la próxima temporada, “espero que sea un año de mucha calidad en los entrenamientos, porque soy de las que cree que si entrenas bien, juegas bien, y, además, ya nos conocemos la mayoría y eso será un plus para dar un pasito más en nuestro juego, que junto con los refuerzos que lleguen, podemos optar a estar en las finales de Liga y Copa”. Todo un reto, ya que “la sensaciónque más he sentido este año ha sido la de superación. Cada partido era una final, había mucha igualdad en los equipos y eso hace que busques cada día mejorar. He disfrutado mucho estos meses de competición”, asevera.

Sin embargo, no pudo vivirlo acompañada por la grada blanquiazul, pero “quiero agradecerles todo el apoyo que nos muestran diariamente, es un lujo y un privilegio contar con una afición incondicional como la que tenemos. Deseo y espero disfrutar juntos en el Pablos Abril la próxima temporada. Juntos somos más fuertes”, concluye.