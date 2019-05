Oltra:"Es un derbi de necesidad"

Jose Luis Oltra analizó la última hora del conjunto blanquiazul antes del derbi en sala de prensa. Dejando algunos titulares que hemos querido destacar.

Sobre los jugadores ausentes dijo: No tenemos a Aitor Sanz, Coniglio ni a Jorge, sancionado. Recuperamos a Suso y Alberto que nos pueden dar ese plus de sentimiento, que siempre es positivo. Héctor ha podido entrenar con el grupo y está disponible, pero ahora veremos si va en la lista o no.”

En cuanto a la relación con el presidente añadió: "Con el presidente la relación siempre ha sido cercana y agradezco su respaldo, pero ahora solo estoy centrado en el partido. Sé a lo que me dedico y lo que puedo manejar con mi trabajo.”

También habló sobre los posibles números necesarios para lograr la permanencia: "Sinceramente no he hecho cálculos. Queda mucho por delante, y el partido del sábado tiene suficiente carga emocional e importancia como para hacerlos. Dependemos de nuestros resultados. Ganar puede suponer un impulso la situación. Pero, ganando o perdiendo habrá que pensar rápido en el siguiente".

Del derbi dijo: "En este tipo de partidos no hay trayectorias, clasificaciones, plantillas o dinámicas, solo hay que ganar. Sé lo grande que es este partido y lo que significa para todos. Es que lo es, un partido grande y hay que jugarlo con pasión e inteligencia. Hay que ser generoso en el esfuerzo.”

Es lógica la importancia que tiene el encuentro, y sobre ello también comentó: "El derbi más importante para mí es el del sábado. Lo más bonito está por llegar, no me garantiza nada no haber perdido ninguno antes. Siempre los he disfrutado mucho, pero en algunos merecimos menos y en otros más. Dentro de la rivalidad hay que tener respeto.”

Sobre el rival: "Tiene un entrenador y una plantilla increíbles, va a ser muy difícil. Ellos han cambiado, pero también nosotros. Tiene amplitud de plantilla, talento, de las tres mejores de la categoría. La UD Las Palmas tiene una pegada indiscutible, con gran fondo de armario. No quiero destacar a nadie".