Objetivo conseguido

Quien le iba a decir a los aficionados del C.D. Tenerife, que el conjunto blanquiazul iba a estar matemáticamente salvado a falta aún de cinco jornadas por disputarse. La gran mayoría, hubiera firmado con los ojos cerrados dicha posibilidad, sobre todo después de aquella fatídica derrota en Riazor justo antes del parón invernal. Pues a día de hoy, ya es una realidad, el equipo de Rubén Baraja con el empate de ayer ante el Depor, ha conseguido firmar los 50 puntos, barrera que siempre ha supuesto la permanencia de todos los equipos que igualan o superan dicha cifra.

Y no ha sido nada fácil, es por ello, que hay que poner en valor el gran trabajo de los jugadores y cuerpo técnico, porque tal y como dijo ayer Baraja en sala de prensa, “no es fácil cambiar la dinámica de un equipo que está abajo en la tabla.” Es por ese motivo, por el cual no hay que perder la perspectiva y recordar de dónde venimos. Es cierto que al Tenerife se le presenta ahora una buena oportunidad de ser ambicioso y buscar objetivos mayores a los que se planteaba a mitad del campeonato, pero dicha oportunidad no tiene que convertirse en un problema.

Ojalá podamos entrar al final de liga dentro de los seis primeros puestos, pero si no se consigue, no debemos pensar que será un fracaso. Seguro que el equipo lo peleará hasta el final, pero si no llega la posibilidad, habrá que valorar de igual manera el gran trabajo que han hecho entre todos para salvar al C.D. Tenerife.