Un nuevo caso de incidentes, deja en mal lugar al fútbol base tinerfeño.

Hoy hemos podido hablar con Alejandro Morales Mansito Presidente del Comité Interinsular Tinerfeño de árbitros, sobre lo acontecido en La Florida, en un partido de Alevines entre el Florida CF y el Atlético Victoria. Con 45 minutos de juego disputado, el colegiado decidió suspender el encuentro tras los insultos y amenazas recibidos por parte de la afición visitante. El árbitro es un chaval de 16 años, que estaba acompañado por un árbitro oficial, que se ha enfundado una equipación muy difícil de llevar en los tiempos que corren.

El presidente del comité arbitral nos contaba que “Tuve noticias por medio del delegado. Tengo que decir que me ha llamado el presidente del Atlético Victoria para pedirnos disculpas y que se pone a disposición del comité para lo que pueda ayudar”.

En base a esto, también nos comentaba que “Estoy muy preocupado por lo que está pasando en las ultimas semanas. El árbitro está un cabizbajo, pero estoy convencido de que va a salir rápidamente adelante. Son incidentes que hay que sobrepasar”.

¿Qué se puede hacer para acabar con esto?

“Ya es hora de que se tomen medidas importantes para paliar todo esto. Hay comités que toman nota y sancionan. Hay políticos que reclaman que nosotros (las federaciones y comités) hagamos más cosas. La culpa no es nuestra, quizás son los políticos los que no están abordando la situación como merece. Aquí se sufre y se pierde tiempo y dar declaraciones es muy fácil. No hacen nada para integrar estas cosas y erradicarlas”.

“Hay que intentar cambiar la situación entre todos, políticos, administraciones, comités… pero remar todos al mismo lugar”.

Sin duda, es una situación complicada para los amantes del deportes, porque son una minoría, eso sí, bastante ruidosa, la que rompe los estereotipos de las niñas y niños con el deporte.