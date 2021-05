Nono: "Siempre lo dejo todo en el campo"

Vuelta al trabajo en el día de hoy, después de la importante victoria cosechada el pasado fin de semana en la Nova Creu Alta ante el Sabadell. Los pupilos de Luis Miguel Ramis, han realizado una sesión compensatoria en el Mundialito, un entreno en el que ha reinado la tranquilidad y el buen ambiente, por haber logradoal fin, la permanencia un año más en la Liga Smart Bank.

El equipo del técnico catalán afrontará este miércoles, ante el RCD Mallorca, la antepenúltima jornada de LaLiga SmartBank 20/21. Lo hará en el Heliodoro Rodríguez López, a partir de las 20:30 horas. Posteriormente continuará la preparación para disputar el encuentro ante el RCD Espanyol en tierras catalanas.

Tras el entrenamiento del día de hoy, Nono atendió a los medios oficiales del club, ante los cuales el centrocampista del CD Tenerife destacó que "sabíamos que la visita al CE Sabadell era una final para nosotros e hicimos un grandísimo partido". A partir de ahora, el jugador blanquiazul no mira más allá del encuentro de este próximo miércoles: "Para nada hemos terminado la temporada e intentaremos sumar tres nuevos puntos". En lo personal, tras su destaca actuación en la Nova Creu Alta, valoró que "nunca he dejado de intentarlo; me dejo todo en el terreno de juego, muestro mi entrega, mi lucha y mi sacrificio y ese trabajo nunca faltará".