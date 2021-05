Nono: "Quiero seguir en el Tenerife para demostrarle a la gente de lo que soy capaz"

David González Plata es sin duda uno de los nombres propios de la temporada del C.D. Tenerife, y no precisamente por su rendimiento durante el año, sino más bien por ser constantemente durante toda la campaña, uno de los focos de mayor crítica por parte de la afición blanquiazul. El futbolista, se ha pasado hoy por los micrófonos de Deportes COPE Tenerife, y ha valorado y analizado sin tapujos, su primera temporada como jugador chicharrero.

LAS CRÍTICAS

Nono sabe que no está siendo un buen año para él, reconociendo que "si hablamos de números es evidente que no estoy haciendo una buena temporada. Pero si me hablas de esfuerzo y ganas, creo que me lo estoy dejando todo en el campo. Soy consciente de que no estoy haciendo una buena temporada, los números están ahí, son los que mandan".

El extremo ha demostrado que es un jugador fuerte mentalmente, asegurando que "somos profesionales y estamos expuestos a la crítica". Aunque es cierto que también reconoció que "está siendo la temporada más difícil de mi carrera". Pero eso sí, si alguien piensa que se va a rendir, está muy equivocado, ya que Nono solo piensa en " revertir la situación".

La crítica constructiva, llega a ser incluso positiva en ocasiones, ya que permite que no te relajes, y en muchas ocasiones te ayudan a cambiar algo de ti que sabe que no estás haciendo bien. El problema viene, cuando la crítica se convierte en algo personal, y se recurre al insulto y las faltas de respeto. En ese sentido comentó que "se han traspasado mucho las líneas rojas. No se imaginan cuánto. Hay límites que se han pasado. Hay gente no entiende que detrás de un jugador hay una persona. Yo soy fuerte y lo se llevar más o menos bien, pero mi familia sufre mucho desde la distancia".

En este sentido Nono también quiso dejar claro que "la gente es libre y puede opinar lo que quiera. Es fácil hacerlo desde casa sentado viendo la tele. pero quiero que la gente sepa que desearía poder llevar más goles y asistencias, y que trabajo al máximo para revertir la situación, para que esas críticas cambien. Estoy convencido de que lo voy a hacer".

SU FUTURO

Su difícil situación, las críticas y el bajo rendimiento, hacen que mucha gente se pregunte, si la próxima temporada seguirá vistiendo la camiseta del Tenerife. En este sentido el almeriense lo tiene claro y asegura que "estoy súper feliz aquí, me gustaría continuar el año que viene. En principio continuaré, mi ilusión es seguir para que se cambie la opinión que tiene la gente de Nono. Quiero que la gente se quede con otra imagen de Nono, no con la que están viendo este año".

También espera que pronto vuelvan los aficionados a los campos, en especial al Heliodoro, ya que cree que "con público en el estadio se verían cosas de Nono que no se ven por la tele. Yo hago un trabajo que por la pantalla no se ve y no se valora. Me podré llevar pitadas, pero soy profesional y las aceptaré, soy un tío fuerte de mente".