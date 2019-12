Naranjo:"No tengo ninguna opción mejor que la del Tenerife."

José Naranjo nos atendió en la tarde de hoy en nuestro programa de Deportes COPE Tenerife, y dejó claros algunos aspectos de su situación y sobre todo de su futuro.

Naranjo:”Llevamos una racha negativa, tenemos que intentar salir de ese bache como sea. Sinceramente nos vemos casi en la misma situación del año pasado, cuanto antes salgamos del paso ganando el sábado menos vamos a sufrir. Para mí incluso creo que las cosas se han hecho más rápido que el año pasado, pero bueno no voy a descubrir nada, todos sabemos cómo funciona el fútbol, que cada uno saque sus conclusiones y listo.”

Naranjo:”Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que pasan aquí, pero eso mejor me lo guardo para mí porque no sé lo que pasaría si lo digo.”

Naranjo:”Sinceramente nadie me ha dado una explicación de por qué estoy teniendo tan pocas oportunidades, y viendo además el rendimiento del equipo pues creo que alguna más esta temporada me he merecido, pero bueno, te digo que nadie me ha dado una explicación no sé lo que realmente pasa, si quieren venir a explicarme pues abierto estoy.”

Naranjo:”Baraja es el que tiene que tomar la decisión ahora de si voy a jugar más o no, no depende de mí. Supongo que si lo han traído es para ver quién va a jugar para sacar esto para delante. Si me da la oportunidad voy a tratar de aprovecharla, eso seguro.”

Naranjo:”No se trata de recuperar a Naranjo, se trata de darme oportunidades y que me pongan a jugar. No creo que recuperar sea la palabra correcta, no estoy de acuerdo con ella. Y bueno yo creo que tengo más repercusión dentro del campo que otros compañeros y tengo que hacerlo casi todo perfecto, tengo que marcar siempre para poder tener una continuidad, es lo que pienso y es lo que he sentido siempre desde que estoy aquí.”

Naranjo:”Yo no digo que se esté siendo injusto conmigo, cada uno que piense lo que crea oportuno, yo simplemente siento una cosa, ya he transmitido algo y lo demás me lo guardo para mí.”

Naranjo:”Para nada me planteo salir, ya te digo que no han hablado conmigo para darme los motivos por los cuales no estoy jugando, y si me lo plantean yo no tengo ninguna opción mejor que ésta ahora mismo, así que el club es el que tiene que resolver la papeleta.”

Naranjo:”La culpa no sé la echo a nadie, cada uno estamos aquí para aportar lo que podamos a la causa, y bueno las decisiones que toma cada uno son responsables de lo suyo.”

Naranjo:”Evidentemente que quiero ganarme un puesto aquí, voy a pelear hasta que me den la oportunidad y pueda tener continuidad, ya te digo, ni se me pasa por la cabeza salir ahora, yo voy a cumplir mi contrato entero y el club ya decidirá lo que quiere hacer conmigo.”

Naranjo:”Yo soy el primer responsable, no voy a echar balones fuera tampoco. Echar a otras personas la culpa, no es lo más oportuno, evidentemente puedo dar más, pero para ello necesito como toda persona un poco más de continuidad.”

Naranjo:”Tenemos que ser consecuentes con la causa, como sigamos con el paso de los partidos sin ganar, al final nos vamos a ver en una situación muy similar a la del año pasado, espero no llegar a eso.”

Naranjo:”No soy el más oportuno para valorar el trabajo de nadie, ni de la dirección deportiva ni de ninguna otra. Yo lo que te digo es que cada uno se mire sus espaldas, como yo miro la mía, y que cada uno se valore su trabajo, si ha acertado o no en lo que ha ido interviniendo en este proceso.”

Naranjo:”Baraja no ha hablado conmigo, lo ha hecho con todo el grupo y nos ha transmitido lo que él quiere de nosotros. También es cierto que lleva tres o cuatro entrenamientos y no ha tenido tiempo de poder hablar individualmente con cada uno.”

Naranjo:”Cada uno puede decir o pensar lo que sea, yo no voy a decir lo que tiene que pensar cada uno, pero si te digo que cada jugador tiene diferente repercusión y creo que a mí me está afectando más, pero no en lo personal si no a la hora de tomar las decisiones oportunas.”

Naranjo:”A mí no me quema el balón en los pies en los momentos difíciles, ya lo comprobasteis la temporada pasada. Incluso se dijeron muchas cosas de mí, y yo en ese tramo después del derbi tuve una lesión y me infiltré para jugar esos cuatro últimos partidos. Si yo hubiera tenido otra actitud, quizás no hubiese participado en esos partidos en los que nos estábamos jugando la vida. Pero bueno, que cada uno piense lo que quiera.”