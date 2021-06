Nahuel Leiva insiste en que quiere quedarse en el Oviedo

Nahuel Leiva ha ratificado hoy su intención de permanecer una temporada más en el Oviedo, después de las buenas sensaciones que ha experimentado este año vistiendo los colores del club asturiano. En una amplia entrevista concedida a Deporpress, el extremo argentino, cuyos derechos siguen perteneciendo al CD Tenerife, ha reconocido que su familia “se encuentra muy bien en Oviedo, muy adaptada” e insiste en que lo mejor para todas las partes es llegar a un acuerdo en ese sentido, porque “en Oviedo quería encontrarme a mí mismo, y creo que lo he conseguido”.

En cualquier caso, Leyva tiene claro que por el momento, “por contrato tengo que presentarme en Tenerife para la pretemporada, ya que ellos me están pagando. Lo que pueda suceder no lo sé, pero tengo que estar allí el día 7 de julio”. En este contexto, confesó que esas sonlas instrucciones recibidas por el director deportivo del C.D. Tenerife, Juan Carlos Cordero en una conversación que mantuvieron recientemente.

Naturalmente, manifestó que“quiero estar en el equipo en el que vaya a empezar para no estar yendo y viniendo con el mercado y la pretemporada. Quiero estar centrado en el equipo en el que vaya a estar, así que sería mucho mejor”.

La realidad es que el año de contrato que le queda al jugador de Rosario con el CD Tenerife, dificulta la operación, ya que el Oviedo quiere ofrecerle un contrato de varios años al futbolista, pero no parece muy dispuesto, en principio a pagar un traspaso. Sobre este particular, Leyva reconoce que “es que es todo muy complicado. Me queda un año de contrato y muchos clubes han sufrido la crisis económica. Pagar dinero por un traspaso es muy arriesgado”.

En ese sentido, Juan Carlos Cordero deja abierta la posibilidad hace algunas semanas a que Nahuel cumpliera su año de contrato con el Tenerife si no hay acuerdo, aunque realmente la prioridad es dar salida al jugador, bien al Oviedo, o a otro club que se interese por el jugador.