Otro partido mediocre del C.D. Tenerife que ve como se sigue complicando innecesariamente la vida, en esta ocasión ante una justita U.D. Logroñés que con media ocasión se llevó los tres puntos del Heliodoro Rodríguez López.

Un partido que arrancó con el Tenerife descolocado, tanto en la presión como en los ajustes defensivos, eso sí, sin que el rival pudiera generarle casi ninguna opción de peligro. Los de Fran Fernández además, no estaban finos con la pelota, lo que hacía que en el encuentro no pasaran grandes cosas.

En una jugada puntual, llegó la primera para los tinerfeños, un buen desmarque al espacio de Fran Sol, y una gran asistencia atrás del delantero, hicieron que Shaq Moore disfrutara de una gran oportunidad de hacer el 1-0 pero su disparo se marchó al larguero. Fue tras esa jugada cuando el Tenerife disfrutó seguramente de sus mejores minutos de partido, aunque sin generar ocasiones claras de gol. Pero como no, llegó el error que permitió al rival adelantarse, un mal ajuste de la defensa entre Wilson, Carlos Ruiz y Alex Muñoz, generó un espacio a la espalda de los centrales que no desaprovechó David González. Era el minuto 31, quedaba un mundo para llegar al descaso, pero como de costumbre el gol no sentó nada bien a los blanquiazules, que no consiguieron reaccionar antes del descanso.

La segunda parte arrancó sin cambios, y por tanto el partido seguía en la misma dinámica. El Tenerife llevaba el peso del partido pero casi sin generar ningún tipo de peligro ante la meta de Santamaría. Solo llegó la reacción con las primeras sustituciones, sobre todo la entrada del tinerfeño Jorge Padilla, que con su movilidad, y desparpajo, consiguió buscarse casi él solo, dos disparos a portería con cierto peligro. Con la entrada del canterano, la de Bermejo, y Vada el Tenerife estaba más en campo rival, y de forma esporádica, generó dos ocasiones más que a punto estuvieron de hacer el empate. Un remate de Sam Sashoua desde la frontal, a punto estuvo de colarse en la portería rival, pero lo detuvo muy bien una vez más Santamaría.

De ahí al final, el Tenerife lo siguió intentando, pero no paraba de chocarse contra un muro. El mismo que van a tener que superar los blanquiazules para salir de esta situación pésima de juego y resultados.