Milagros Luis Brito: "La relación con el Gobierno de Canarias sigue siendo magnífica"

Así de contundente fue la respuesta de la vicepresidenta del C.D. Tenerife, en su intervención este martes en el programa de Deportes COPE Tenerife, con Guillermo García, Juanjo Ramos y Cristian García."La relación con el Gobierno de Canarias sigue siendo magnífica", añadiendo además que “no hay que ir muy lejos para ver que la relación es buena ya que hace una semana estabamos presentando, una de las iniciativas que lleva acabo la Fundación y el C.D. Tenerife, que no es otra que el cómic, que contó con el apoyo y la intervención del Presidente del Gobierno de Canarias".

No hay que olvidar, que Milagros Luis Brito, además de ser la vicepresidenta segunda del club, también es Secretaria de la Fundación Canaria del C.D. Tenerife. Una Fundación que desde su nacimiento, lleva relazando con mucho esfuerzo y dedicación, innumerables iniciativas que ayudan al crecimiento, social, deportivo y humano de la isla. Así lo quiso destacar ella misma, destacando que "me enrabieta que se intente deteriorar todo el trabajo que realiza la Fundación del C.D. Tenerife por otros intereses". Añadiendo además que “tú puedes criticar, y pedir que se trabaje en otros aspectos, pero que se ponga en cuestión el trabajo que hacemos diariamente me enfada muchísimo".

RESPUESTAS A LOS ACCIONISTAS

Hace unas semanas que se celebró la Junta General de Accionistas del C.D. Tenerife. En ella, algunos representantes de accionistas formularon una serie de preguntas a Miguel Concepción. Preguntas que no fueron contestadas en su momento, pero que ya se ha procedido a resolver. Según Milagros, “esa información que por ejemplo están sacando a la luz la Asociación de Pequeños Accionistas del C.D. Tenerife, ha sido facilitada por el propio club”. Añadiendo además que, “les hemos demostrado que las cuentas del club están auditadas, y que con Canal 4 no se ha realizado ningún tipo de desembolso económico por parte del Tenerife, ni mucho menos por parte de la Fundación".

En cuanto al pasado, presente y futuro del club, Milagros no quiso mojarse demasiado, destacando que para ella “han sido 15 años relevantes”, y que “en cuanto al futuro, el presidente no me ha comunicado nada de lo que tiene pensado hacer", puntualizando además que "no se puede estar en el día a día pensando en escenarios que no dependen de mí".

LOS AFICIONADOS SIGUEN APOYANDO AL CLUB

En el día de hoy se ha conocido, que el club cerró la campaña de renovación de abonos con un total del 8.200 aficionados que han decidido mantener su apoyo a la institución tinerfeña. Al respecto de este asunto Milagros quiso resaltar que en el club están “muy contentos y agradecidos por el esfuerzo que supone”, sabiendo además que en un momento tan complicado como el que vivimos en medio de una pandemia con todos los condicionantes económicos que ella supone, “ese compromiso de solidaridad es de agradecer". En ese sentido, sigue siendo un misterio cuando podrán volver las aficiones a los estadios, en su condición de vicepresidenta comentó que “la semana pasada tuvimos la oportunidad de charlar con el adjunto de Javier Tebas, para analizar cual es la situación actual de la pandemia y cuales son las medidas que pueden tomar los clubes al respecto de los procedimientos que nos han ido trasladando desde La Liga”. Añadiendo para finalizar que “hay comunicación y seguimiento durante todas las semanas. Nos encantaría poder ver gente en las gradas, pero hay que ser extremadamente prudentes. Nosotros como club profesional integrante de La Liga estamos obligados a cumplir con los protocolos que nos manden"