Milagros Luis: "Aquí no hay ninguna investigación periodística. Todo es un corta y pega malintencionado"

La Fundación Canaria del C.D. Tenerife ha emitido un comunicado en la mañana de hoy saliendo al paso de las informaciones publicadas en las últimas fechas por algunos medios de comunicación, y ante la reiteración de esas informaciones que intentan manchar la imagen de la Fundación.

Para comentar los pormenores de de dicho comunicado, que reproducimos en su integridad a continuación, hemos entrevistado en nuestro programa, Deportes COPE Tenerife, a Milagros Luis Brito, secretaria de la Fundación Canaria del C.D. Tenerife.

Manolo López: “Todo el proceso es correcto, legal y justificado en su legalidad” El director general de Deportes aseguró que tanto la Fundación del C.D. Tenerife, como el propio Gobierno de Canarias, cumplieron estrictamente con el procedimiento 25 sep 2020 - 19:44

Luis Brito, ha aclarado que ante la “mala intención y la mala fe de algunos que han ido goteando día a día”, se ha visto obligada a explicar de nuevo, que todo el proceso se ha llevado a cabo con total transparencia, y que todo el desglose de los gastos, está perfectamente especificado en la memoria que la Fundación presentó, junto con el resto de la documentación, ante de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias. “Estamos a disposición de cualquier persona que desee que le aclaremos cualquier concepto” afirmó la secretaria de la Fundación, añadiendo que “porque esto hace daño a la Fundación y al trabajo que esta hace con miles de niños y niñas”.

Milagros Luis quiso enfatizar que “no tenemos nada que ocultar, y eso no es una investigación ni es nada, es un copia y pega malintencionado de una información que la Fundación ha puesto a disposición del Gobierno de Canarias. Esta auditado y vigilado por el Gobierno de Canarias en un proceso con total transparencia, que cualquier persona puede consultar”.

Audio

En referencia a las informaciones que apuntan a pagos a Canal 4 TV, la secretaria de la Fundación aclaró que “estamos en condiciones de acreditar fehacientemente que todo el desglose de gastos está especificado en la memoria explicativa, y eso se acredita posteriormente factura a factura. En una de las facturas, aparece por error Canal 4 TV, hay un error que se reconoce, pero no se ha producido ningún pago a ese medio y no lo van a poder demostrar porque no hay ningún pago a ese medio ni a ningún otro, excepto, como especificamos en el comunicado, el que hicimos a través del convenio con la Fundación Diario de Avisos”.

Custionada sobre los interses que hay detrás de esta campaña contra la Fundación del C.D. Tenerife Luis Brito afirmó que “se me ocurren cosas distintas pero todas las cosas tiene un proceso y al final las cosas salen. Hablo de mala fe, porque una vez me puedo equivocar, pero varias veces no y no se puede contar solo una parta y sesgar lo que se comunica. ¿Por qué causas hay mala fe? Las veremos, seguro.

A nadie se le escapa, que la Fundación Canaria del CD Tenerife, viene realizando una labor magnifica en el trabajo de cantera, tanto a nivel futbolístico como a nivel social. Por ese motivo Milagros Luis no entiende que se estén “utilizando estas informaciones para hacer daño al club, cuando a los únicos que perjudican son a los trabajadores de la Fundación y a los propios niños, ya que les están privando de la posibilidad de que tengan un medio para crecer desde todos los ámbitos.”

COMUNICADO OFICIAL DE LA FUNDACIÓN CANARIA DEL C.D. TENERIFE

1º.- Los denominados papeles de la fundación son, en realidad, los documentos presentados en tiempo y forma por la Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife para justificar la subvención recibida. Dicha documentación está disponible de manera íntegra para cualquier ciudadano o ciudadana en virtud de la normativa sobre transparencia del sector público, bastando al efecto con dirigirse al departamento que concedió la subvención.

2º.- La Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife no puede publicar directamente dicha información sin con ello vulnerar la normativa sobre la protección de datos, pero en el trámite de audiencia concedido en relación con el acceso por parte de algún medio de comunicación a dicha información, no se formuló objeción alguna. Quiere ello decir: 1. Que la Fundación Canaria del CD Tenerife no ha ocultado nunca ningún tipo de información y ha procedido siempre con pleno respeto a la legalidad vigente y 2º) Que el acceso a la información detallada de los gastos realizados por la Fundación Canaria del CD Tenerife no requiere ningún trabajo de investigación, sino la presentación de una simple solicitud al Gobierno de Canarias.

3º.- La documentación presentada al Gobierno de Canarias fue revisada por un auditor de cuentas externo, que ha verificado que todos los gastos y pagos realizados por la Fundación Canaria del CD Tenerife se ajustan a la legalidad. Esa verificación incluye, por lo tanto, el control de que no se han realizado pagos a personas o entidades vinculadas con la Fundación Canaria del CD Tenerife fuera de los casos en los que la normativa sobre fundaciones lo permite.

4º.- El propio Gobierno de Canarias, que es quien concede la subvención, revisó la documentación presentada por la Fundación y declaró totalmente justificada la misma. Es decir, que el propio Gobierno ha declarado ajustada a Derecho la documentación presentada por la Fundación Canaria del CD Tenerife.

5º.- La consecuencia más clara que se desprende de todo lo anterior es que los que se ha denominado papeles de la fundación son documentos accesibles para cualquier ciudadano o ciudadana, que lo único que acreditan es que la Fundación Canaria del CD Tenerife ha cumplido con la legalidad vigente en la ejecución de la subvención y que todos los gastos realizados son legales y procedentes.

6º.- Ante la evidente mala fe con la que en algunos casos se ha usado la referida información, se hace constar expresamente que los únicos pagos que la Fundación Canaria del CD Tenerife ha realizado a personas vinculadas con intereses en la fundación son los que recibió el Club Deportivo Tenerife, y que los mismos se ajustan a la legalidad, ya que fueron previa y expresamente autorizados por el Gobierno de Canarias. En consecuencia, ni un solo euro de la subvención ha ido a parar a empresas o personas vinculadas a la Fundación Canaria del CD Tenerife, con la excepción señalada del Club Deportivo Tenerife.

Es cierto que en la información contable presentada aparece por error una referencia a la emisora Canal 4 Tenerife en el concepto de dos facturas. Se trata de un error material en el concepto de la factura, pues la realidad es que Canal 4 Tenerife no recibió dinero alguno procedente de la Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife. Se informa, por lo tanto, de que no ha existido ningún pago de la Fundación Canaria del CD Tenerife dirigido a Canal 4 Tenerife y que Canal 4 Tenerife no ha recibido dinero procedente de la subvención, circunstancias ambas que la Fundación Canaria del CD Tenerife está en condiciones de demostrar fehacientemente. Cualquier información o insinuación insidiosa o malintencionada en relación con este asunto activará el ejercicio de las acciones civiles y penales que procedan.

7º.- Las circunstancias que justifican los pagos realizados en favor del Club Deportivo Tenerife vienen expresamente recogidas en la Memoria Explicativa presentada al Gobierno de Canarias para solicitar la subvención, y que se viene malintencionadamente ocultando. El objetivo de la subvención era, precisamente, implicar al Gobierno de Canarias en el apoyo financiero a las acciones que el Club Deportivo Tenerife hace en favor de la promoción del fútbol base. El proyecto presentado por la Fundación Canaria del CD Tenerife parte de la premisa que es sensato que los poderes públicos contribuyan económicamente a sostener la actividad que realiza el Club Deportivo Tenerife en el ámbito del fútbol base. El Club hace un importante esfuerzo financiero en promocionar el fútbol base en beneficios de cientos de niños y niñas de la provincia de Santa de Cruz de Tenerife, por lo que no parece cuestionable que el Gobierno de Canarias se implique en apoyar financieramente esa labor a través de la Fundación Canaria del CD Tenerife.

Las actuaciones por las que se ha pagado al Club Deportivo Tenerife son aquellas que solo el Club Deportivo Tenerife puede realizar o está en mejores condiciones de realizar. En el ámbito de la Comunicación se decidió que la misma se llevará a cabo a través de los propios medios del Club Deportivo Tenerife, precisamente para evitar suspicacias por parte de los medios de comunicación. Ésta es la razón por la que no se contrató con ningún medio de comunicación publicidad de las acciones del proyecto. Es preciso aclarar al respecto que la publicidad que se realizó en los medios digitales de Diario de Avisos no fue contratada con dicho medio, sino con su Fundación, en el marco de un convenio de colaboración entre dicha fundación y la Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife, con unos objetivos más amplios que los derivados del proyecto de fútbol base.

En consecuencia, cuando el Gobierno de Canarias concedió la subvención a la Fundación Canaria del CD Tenerife era conocedor de que se iban a producir pagos al Club Deportivo Tenerife y que, precisamente, la subvención iba dirigida a que, a través de la Fundación Canaria del CD Tenerife, el Gobierno prestara apoyo económico a la destacada labor que el Club Deportivo Tenerife viene desarrollando desde hace muchos años en favor del fútbol base. En la propia Orden de Concesión se señala expresamente que “la subvención proyectada supone un ejemplo manifiesto de colaboración pública y privada, que redundará en una mayor eficiencia en el uso de los fondos públicos. Y es que la subvención pública va a sumarse a una importante aportación privada, canalizada por los beneficiarios (las Fundaciones), ya que se pondrán al servicio del interés general una ingente cantidad de recursos de origen privado que, de otro modo, sería imposible movilizar”.

8º. Resulta sorprendente que se omita intencionadamente, en determinadas informaciones, cualquier referencia al amplio conjunto de actividades que se han realizado en favor del fútbol base, y que han beneficiado a más de 2.000 niños y niñas o que se hable de las acciones enmarcadas en el proyecto como meras ocasiones para que el Club Deportivo Tenerife cobrara, tergiversando la realidad y tratando de dañar intencionadamente la imagen y la labor que se viene realizando desde la Fundación Canaria del Tenerife y desde el propio club.