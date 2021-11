Tras años sin venir por la isla, el de este domingo será especial para Mikel Alonso quien forma parte del cuerpo técnico del filial de la Real Sociedad y volverá al campo en donde vivió grandes tardes de fútbol defendiendo la camiseta del CD Tenerife. El que fuera centrocampista del conjunto blanquiazul fue protagonista en Deportes COPE Tenerife, comenzando su alocución diciendo que “me encuentro muy contento y está siendo un año muy exigente. Se trabaja muy bien con los chavales del filial y tratamos de aportar y aprender en el entorno del club. Todos los jugadores que están llegando al nivel del primer equipo es el resultado de una cantera que viene realizando un buen trabajo desde cuando eran niños, lo que hace que el club viva un momento muy dulce”, explicó.

La Real Sociedad están en la zona alta de la clasificación de primera división con un juego muy vistoso y atrevido como comentó el ex blanquiazul al reconocer que “el primer equipo está haciendo un fútbol espectacular y la intención del filial es la misma. Intentamos controlar el juego dominando y presionando aunque jugar bien o mal al fútbol siempre es relativo puesto que la idea es tratar bien el balón.Para nosotros no está siendo fácil puesto que el cambio de categoría influye en un filial, aunque ahora estamos centrados en ese cambio que es mucho más exigente en una categoría igualada. Debemos seguir haciendo bien las cosas que estamos haciendo bien y tratar de conseguir el mayor número de puntos posibles”, declaró Alonso.

Analizando lo que espera encontrarse este domingo en el recinto capitalino ante el conjunto blanquiazul, Alonso hizo un estudio de como ve a los tinerfeños y lo que intuye del encuentro al comentar que “siempre hay mucho tópico en el fútbol y trataremos de hacer bien nuestro trabajo teniendo en cuenta de que en Tenerife lo vamos a tener complicado porque lo estoy viendo más que nunca y a pesar que siempre lo he seguido desde que salí de la isla, ahora por motivos profesionales le he visto bastante partidos en el que lo tendremos muy complicado. Están jugando muy bien al fútbol y me está gustando mucho lo que estoy viendo. Hay muchos equipos en la categoría que tienen esa mezcla entre exigencia e ilusión y a la mínima que se hacen las cosas bien la gente se carga de esto último pues se contagia entre todos y se genera un ambiente en el que los jugadores ganan confianza. Espero que eso se lleve a cabo a partir del próximo domingo cuando acabe nuestro partido”, aseveró el miembro del cuerpo técnico del filial txuriurdín.

El retorno de Mikel Alonso al Rodríguez López será especial y no lo escondió al comentar que “tengo un recuerdo muy bueno de los aficionados y siempre me sentí muy bien tratado. El Heliodoro me enamoró de ese ambiente y la isla también pues se vive el fútbol de una manera especial. Llevo años sin ir por allí y tengo ganas e volver al estadio del que se me va a hacer raro el tener que entrar en el vestuario visitante. Tengo muy claro que va a ser un día muy especial para mí”, señaló en Deportes COPE Tenerife el tolosarra.

Mikel Alonso no pudo evitar sus sentimientos cuando fue preguntado por el encuentro en el que logró anotarle un tanto vital al Athletic de Bilbao en el Rodríguez López que valió para que los tres puntos se quedaran en la isla: “Se me pone la carne de gallina cuando rememoro recuerdos como ese gol. El campo estaba hasta la bandera de lleno y meter ese gol en el momento final del partido lo llevo como un recuerdo impresionante para mí. Esa energía se notaba mucho en el entorno y ese tanto al Atletic nos valió para obtener una victoria importantísima. Son cosas que nunca las voy a poder olvidar”, reconoció.

El que fuera centrocampista blanquiazul ahora en el cuerpo técnico donostiarra dio su versión sobre el juego del que fue su equipo y no ve lejos el hecho de poder vivir en la distancia un ascenso de los tinerfeños: “Quiero creerlo y a partir del domingo voy a ser un aficionado mas pues este equipo tiene cosas muy buenas ya que sabe jugar, es agresivo y tiene jugadores peligrosos arriba y por dentro que juegan muy bien la pelota. Me está gustando mucho y voy a convertirme en un aficionado mas a partir del domingo de este Tenerife. Nosotros somos un equipo filial y tenemos un propósito de formación para que salgan jugadores para el primer equipo, por lo que debemos intentar buscar la mejor clasificación posible y salvarnos aunque eso depende de hacer un buen trabajo global”, finalizó.