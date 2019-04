Miguel Concepción:"Oltra tiene toda nuestra confianza, no pensamos en una destitución sino solo en ganar"

El presidente del C.D. Tenerife Miguel Concepción, ha realizado un amplio repaso a la actualidad blanquiazul, en nuestro programa Deportes Cope en Tenerife con motivo del derbi canario del próximo sábado. Estos han sido los principales temas que ha tratado el máximo mandatario blanquiazul:

Sobre el derbi: “Estamos con preocupación porque hay que sumar de tres, y queremos que se queden aquí los puntos, así que todos estamos volcados y hay que transmitir a la afición que es fundamental que el equipo esté arropado. Quedan 6 partidos, pero es un partido en casa y es fundamental, en el que estamos más obligados que el contrario a llevarnos los puntos. Más de 9000 abonados ya han retirado su entrada, y estamos entorno a 14.000, no creo que se llene, pero vamos a tener la mejor entrada de la temporada, incluyendo unos 1200 grancanarios”.

Sobre Oltra: “Todos sabemos la trayectoria de José Luís Oltra y él está ahí porque tiene toda nuestra confianza. No es el momento de hablar entrenador sí o entrenador no, hay que centrase en el partido. Mi relación no se ha desgastado con Oltra, el tiene el don de comunicar bien y se ha ganado el cariño de todos, y nuestra relación siempre ha sido afable y de cariño y así se mantiene, aunque en un momento dado puedas estar o no de acuerdo en lo profesional. Tengo confianza en que va a sacar al equipo de esta situación, aunque esta temporada hemos fracasado en los objetivos”

Errores: “El equipo ha estado negado de cara al gol toda la temporada, y cuando no marcas no ganas, y eso nos ha llevado a donde estamos. Hay que salir de ahí lo antes posible, porque al equipo ya le toca escalar”.

Coniglio: “Coniglio venía precedido de muy buenos informes y una trayectoria muy regular en Argentina. Los informes decían que va muy bien por alto y que nos podía ayudar en el juego aéreo y teníamos esa carencia en la plantilla, pero el hombre no ha hecho su mejor temporada.”

Luís Milla: “Me gustaría que Milla se quedara en la isla y fuera el pilar del próximo proyecto y haremos un esfuerzo para que alargue su contrato, pero no le venderíamos en ningún caso por menos de lo estipulado en su cláusula de rescisión”.