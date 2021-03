Miguel Concepción apuesta por la continuidad de Ramis

Semana de derbi canario, y en Deportes COPE Tenerife la hemos inaugurado con la entrevista con el presidente del C.D. Tenerife, Miguel Concepción, el cual valoró varios aspectos que tienen que ver con la actualidad tinerfeña.

CONTINUIDAD DE LUIS MIGUEL RAMIS

Uno de los grandes titulares de su comparecencia, ha sido en lo referido a la posible continuidad de Luis Miguel Ramis al frente del banquillo chicharrero, de cara a la próxima temporada. En este sentido comentó que "lo más seguro es que Ramis siga la próxima campaña. Queremos darle continuidad al proyecto, sería una ventaja para nosotros poder seguir contando con él". Añadiendo en este sentido, que la llave la tiene el Director Deportivo, esgrimiendo que "cuando Cordero lo estime oportuno, empezarán las negociaciones, y si hay predisposición por las dos partes, seguirá".

Sin duda el técnico se lo merece, los números desde su llegada han mejorado considerablemente, y es lógico que, desde la presidencia, y la dirección deportiva, se empiece a valorar la posibilidad de que se le renueve antes de que acabe el curso. Eso sí, el presidente confesó que "no hemos hablado aún del próximo proyecto. Estamos centrados en acabar lo mejor posible esta temporada, porque queremos llegar lo más arriba posible".

EL DERBI

El máximo mandatario blanquiazul, no ha podido olvidar aun lo que sucedió en el derbi de la primera vuelta. Es por eso que "por mi cabeza no pasa otra cosa que no sea ganar. Saldremos con mentalidad ganadora. Ellos ganaron en la ida, ahora nos toca a nosotros". Reconoció también el palmero que, ha seguido los últimos partidos de los amarillos, resaltando que "tienen un gran potencial, pero nosotros queremos darle una alegría a la afición".

Será un derbi diferente, la falta de aficiones en los estadios, lo convierte en uno de los encuentros que más pueden notar la ausencia de su gente. Respecto a esto, Miguel Concepción resaltó que "el público es la esencia del fútbol, y más en partidos como este. No acabamos de acostumbrarnos a ver los estadios tan desangelados". Con esa falta de público, las cosas se igualan más, y eso quizás pueda beneficiar a la U.D. Las Palmas, que no va a sentir la presión birria. Es por esto, que quizás, una de las estadísticas más escuchadas en las previas de los últimos tiempos (los 18 años que lleva sin ganar Las Palmas en el Heliodoro), peligre. En cualquier caso, el presidente no se fía "las estadísticas están para romperlas, los derbis tienden a estar muy igualados, no importa ni la clasificación, se impone más el corazón. Creo que, si algo tienen estos dos equipos, es el mutuo respeto. Hay rivalidad deportiva, pero rivalidad sana". Finalizando en este sentido, destacando que "nosotros vamos a luchar por el partido, estoy convencido que si jugamos con orden y no perdemos la concentración podemos ganarle a cualquier equipo".

OBJETIVO

Suele ser bastante ambicioso en sus declaraciones con respecto al futuro inmediato del equipo. En muchas ocasiones, ha considerado que el Tenerife, pese a la distancia con los play off, siempre llega al tramo final con opciones, y en esta ocasión no iba a ser menos. "No podemos dejar escapar puntos en el Heliodoro. No hemos llegado a puerto todavía, puede pasar cualquier cosa aún. Si el equipo se mantiene, y si seguimos sumando, la ilusión está ahí de poder llegar arriba". Es cierto que quiso matizar, puntualizando que "nosotros no renunciamos a nada. Está claro que lo primero es llegar a los 50 puntos, y después todo lo que sea sumar más de esos puntos, son opciones de llegar. Queremos ilusionarnos, pero para eso hay que ganar partidos, y el siguiente es el derbi"

ETHYAN

Es evidente que la irrupción en las últimas semanas de Ethyan, ha levantado el debate sobre su posible presencia en el primer equipo para las últimas jornadas. De él también habló en el día de hoy Miguel Concepción. "Existe la predisposición total por parte de Ethyan y de su familia para que siga en el Tenerife. El jugador se encuentro a gusto, el entorno también, y en cuanto al contrato, tenemos firmado lo máximo que se puede tener a este tipo de promesas". Pero, no quiso mojarse sobre la posible llegada del joven canterano al primer equipo, comentando que "habrán más pasos con él, cuando los profesionales técnicos lo estimen oportuno. Tenemos que velar por el rendimiento del equipo, pero también por el bien del jugador. Queremos ir paso a paso, no por acelerar vamos a llegar antes".

SU FUTURO

Es un secreto a voces que el presidente quiere presentarse a la reelección. Así lo ha manifestado en las últimas comparecencias en las que ha participado. Pero hoy, a especificado un poquito más, cuáles son sus intenciones, manifestando que "en las circunstancias que estoy ahora mismo, me gustaría presentarme a la reelección como presidente del Tenerife". Añadiendo que "no quiero dejar las cosas a medias. Entiendo que 15 años son muchos, también entiendo que mucha gente se canse de verme, pero tenemos proyectos por culminar".

Mucho se ha especulado sobre la pérdida de apoyos que ha podido experimentar en las últimas fechas. Fuegos de artificio, ya que tal y como ha asegurado hoy el presidente, "sin ninguna duda que tengo los apoyos necesarios para poder presentarme a la reelección. Mi posición dentro del accionariado del Tenerife es muy fuerte. Con eso y un par de apoyos que tengo garantizados, no tendría ningún problema".