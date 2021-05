Michelle Alonso no se cansa de ganar

No para de regalarlos éxitos la buena de Michelle Alonso. La nadadora tinerfeña consiguió este pasado martes una nueva medalla de oro, en este caso en la prueba de los 100 Braza S14. Un premio esperado, ya que era su estilo y distancia preferida. Tercer podio para la nadadora del Midayu en el Campeonato de Europa de Natación Paralímpica que se celebra en Madeira.

Michelle Alonso ya se había hecho el domingo con la medalla de bronce en los 200 libres S14. Y este pasado lunes fue oro con el equipo S14 español en Relevos 4x100 Estilos Mixto, junto a Javi Labrado, Adrián Longaron y Eva Coronado.

La nadadora tinerfeña, fue protagonista en el día de hoy en nuestro programa de Deportes COPE Tenerife, y se mostró "muy contenta" por los premios conseguidos. Eso sí, no quiso quedarse con una de las medallas que ganó, resaltando que "todas las medallas me saben bien, me saben a chocolate", bromeó.

Unas semanas que están siendo satisfactorias en cuanto el rendimiento deportivo, pero nada faciles en otros aspectos. Una alergía al cloro, diagnosticada desde 2019 lasttran a la deportista chicharrera. Asímismo lo confensó en el día de hoy: "La alergia al cloro desde 2019, llevaba tiempo sin competir en piscina cubierta y no me había salido más, pensé que se me había quitado pero aquí me ha vuelto".

Michelle también a querido confensar, que los buenos resultados se deben sobr todo al "trabajo que hemos hecho este año, para ir a Tokio". Añadiendo además que "estoy muy contenta con las marcas que estoy haciendo".

Una cita que será especial para ella, ya quese declara "fan" de las costumbres japonesas. "Me encanta todo lo que tiene que ver con Japón, no creo que nos vayan a dejar salir a ningún sitio, pero iremos a disfrutar de la competición y de los juegos".