Matías, un aficionado que hará su sueño realidad

Son diversos y curiosos los casos de aficionados al CD Tenerife que siguen sorprendiendo a propios y extraños como el que hoy hemos tenido ocasión de conocer en Deportes COPE Tenerife en la persona de Matías, un aficionado birria que es miembro de la peña ibérica. Este bonaerense que sigue a River en contra de su familia que son de Boca lleva con cariño sonriendo cada vez que ve al conjunto blanquiazul, reconociendo que “cuando me preguntan porque me gusta el Tenerife siempre digo que elegí a este equipo porque es una pasión que no se puede explicar, ya que cuando escuchaba en la radio que el equipo marcaba un gol sentía una pasión que no se podía explicar”, matizaba.

Matías ha encontrado en la peña Ibérica a ese grupo de amigos que sienten la misma pasión por el club tinerfeño que el, teniendo como referencia a aquellos paisanos como Latorre, Redondo, Ezequiel Castillo, Dertycia y Valdano de entrenador. Me gustaba picar a mis amigos del Madrid al que le pudimos quitar dos ligas, lo que me ayudó a sentirme identificado con el club y con sus colores”

Otro de los aficionados en la distancia del club tinerfeño y que es miembro de la peña fundada en 2017 es Oliver Landi, quien reconocía que “Matías es el alma de la peña y el personaje de la misma. En esos campos de Dios en los que estuvimos alrededor de toda la geografía española tenemos a ese personaje que siempre levanta el ánimo en los peores momentos”, comentaba.

Pero Matías reconoce que siempre le gusta levantar la sonrisa a quienes están a su alrededor y que su desenfreno y descaro lo luce con total normalidad apuntando que “a mi las cosas que la gente piense me dan igual y tenía una máscara de Spiderman que me regalaron que combino con otros elementos que siempre suman más que restar. Si me pongo a animar y la gente se viene arriba, eso no me lo quita nadie y me genera mucha alegría”, explicaba Matías que siempre se pone todo aquello que le regalan e incluye en sus disfraces.

Y por esa manera de comportarse y ese cariño que le tiene al club desde que llegó desde su Argentina natal, los miembros de la peña han decidido regalarle un viaje a la isla para que pueda disfrutar de un partido en el Rodríguez López, siendo su primera visita al recinto deportivo de la calle San Sebastián. Algo que el protagonista define como “una oportunidad que nunca había tenido y que supone el regalo de mi vida que me ha generado esas mariposas en el estómago. Ahora mismo deseo ponerme a hacer la maleta y meter todos mis disfraces para estar ahí cuanto antes y poder vivir esta experiencia”, declaraba en la antena de Deportes COPE Tenerife. Un regalo que vivirá con el cariño y la pasión que siempre ha demostrado durante los años que lleva apoyando al conjunto blanquiazul y que ha querido agradecer “a todos los aficionados de la peña que han sido capaces de hacer este sueño realidad para mi, de todo corazón”, finalizó.