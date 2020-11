Martín García Garzón: “La culpa no es del consejo del C.D. Tenerife, lo que falla es la parte técnica"

El propietario de la empresa Montesano y destacado accionista del C.D. Tenerife Martín García Garzón, ha valorado hoy en COPE Tenerife la situación deportiva por la que atraviesa el club blanquiazul, y especialmente la posición del presidente, Miguel Concepción. El prestigioso empresario lleva muchos años apoyando al C.D. Tenerife y es, sin lugar a dudas, una voz muy autorizada para analizar la coyuntura económica y deportiva que atraviesa el club. En opinión de García Garzón, la responsabilidad “no es del consejo de administración que quiere lo mejor para el club, porque son los mayores interesados. Donde estamos fallando es la parte técnica, en el nivel intermedio, si no tenemos gente que haya acertado en estos años, hay que encontrarla, porque es en la política de fichajes donde fallamos”.

García Garzón insistió en el argumento: “Esto s una sociedad anónima y por tanto controlan los mayoritarios, los que se han rascado el bolsillo, y si se equivocan ellos son los principales perjudicados”, añadiendo que “el que tiene dos acciones, económicamente no le afecta, solo sentimentalmente. Yo creo que donde estamos fallando no es el consejo de administración, los responsables son los otros: es en el segundo escalón donde estamos fallando, con un buen segundo escalón el presidente lo hará muy bien”.

El empresario se sinceró también en el plano deportivo, afirmando que “yo tenía mucha ilusión con el Tenerife y llevamos muchos años en esta situación. Le dije al presidente el otro día que todos los años no se pueden fichar 10 o 12 jugadores, así no se hace equipo. Hay que hacer un programa para subir en tres años, pero no estar todos los años comprando lo que te vendan. Este año parecía que se habían hecho buenos fichajes, y no sé si son los jugadores o el entrenador, pero estamos donde estamos otra vez”.