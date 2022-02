Mario González, 'el pistolero'

El nuevo delantero del CD Tenerife, Mario González fue protagonista en Deportes COPE Tenerife con Juanjo Ramos. En su primera entrevista desde que llegó a la isla dejó claro que viene al Tenerife a sumar todo lo posible, para intentar llegar al objetivo. Repasamos los titulares más destacados.

ADAPTACIÓN: “Estoy bien, es verdad que las primeras semanas han sido un poco locas por todo lo que conlleva cambiar todo. De momento no he podido disfrutar de la isla, he estado mas pendiente de gestiones que hay que hacer siempre que te cambias de sitio. Mañana ya entro en el apartamento, y a ver si ya puedo poco a poco ir conociendo mas rincones”.

EL CLUB: “El Tenerife es un club muy grande, tiene una dimensión enorme. Me sorprendió mucho el primer partido. Estoy súper contento de estar aquí. De puertas para dentro hay un gran grupo, muy humano, muy unido que tiene las ideas muy clara. Yo he estado en muchos clubes, y te aseguro que estas dos primeras semanas han sido las fáciles que me han tocado vivir. Desde el tercer día parecía que llevaba aquí tres meses”.

PRIMEROS PARTIDOS: “Desde pretemporada no había jugado 75 minutos seguidos. Casi siempre era el primer cambio, y eso lo estoy notando ahora. Estoy contento, pero tengo que dar mucho mas, y lo voy a dar. Yo estoy aquí para aportar en el momento que sea, sea de titular o de suplente. Creo que eso es lo que tenemos que pensar todos para poder llegar al objetivo”.

PRÓXIMO RIVAL: “El Ibiza es un buen equipo, tiene una plantilla muy cohesionada, con un sistema de juego raro, que no se ve mucho en el fútbol español y por supuesto va a venir a hacer su papel y nosotros tenemos que estar preparados”.

OBJETIVO: “Conseguir 25 puntos fuera de casa es increíble, pero tenemos que hacernos mas sólidos en casa. Además tenemos partidos cruciales en el Heliodoro que tenemos que sacar adelante si queremos estar arriba. Nosotros vamos día a día, esta semana el objetivo es el Ibiza. Queremos estar ahí, y para lograrlo hay que saber la dificultad que ello conlleva, y que no te puedes despistar y pensar solo en el siguiente partido”.

PERSONAL: “Yo no tengo presión ninguna, yo he venido aquí a aportar y a poner muy granito de arena para lograr un objetivo común. Cuando hablé con Cordero me transmitió su apuesta fuerte por mi, y eso fue una de las cosas que me convencieron para venir. Son muchos años fuera de casa, me marché con 12 años y ahora he vuelto. Todos los clubes por los que he pasado me han dado la vida. Si me tuviera que quedar con uno, lo haría con el Villarreal. Pero cada lugar tiene lo suyo”.

INICIOS: “Mi padre siempre estuvo muy centrado en ayudarme a crecer como futbolista, mi madre fue fundamental también porque me ayudaba mucho con los estudios, y gracias a eso soy la persona que soy.

DORSAL: “No soy un maniático en tema de números. Tampoco tuve mucha opción de elegir, solo me quedaban libres el 5 y el 7. Lo lógico por mi puesto es llevar el 7, pero de todos modos solo es un número que va en nuestra espalda, nada más”.

CIFRA DE GOLES: “No me gusta marcarme un número de goles, intentaré aportar el mayor número posible. Lo que si estoy deseando es poder marcar el primero. En Portugal todo el mundo me conoce como el pistolero, ya verán en mi primera celebración porqué me me llaman así”.