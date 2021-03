María José Pérez: "Ha sido el peor año de mi vida"

María José Pérez es una de las referentes del fútbol femenino en nuestra tierra, una de las jugadoras más importantes en los últimos años del Granadilla Egatesa, pero que no ha vivido un buen año en todos los sentidos. Hoy hemos hablado con ella en Deportes COPE Tenerife, y nos ha contado como ha llevado "el peor año" de su vida, junto a uno de los mejores en la historia de su club.

"Histórica, bonita y con muchos sueños aún por vivir", así es como la delantera calificó lo que está siendo una campaña espectacular en el equipo entrenado por Francis Díaz. Pero no ha sido un camino fácil de recorrer, la pandemia ha afectado de manera directa a las sureñas, pero eso no las ha frenado, ya que tal y como esgrimió la tinerfeña, "estamos disfrutando el momento porque no sabemos cuando puede acabar, por ejemplo hace dos semana tuvimos que dejar de competir y eso pudo bajar nuestro rendimiento, pero tuvimos que hacerlo, primero está la salud y luego viene todo lo demás".

El parón a María José no le quitó las ganas de volver, "es verdad que cuando te tienes que quedar en casa por motivos ajenos a ti es complicado, pero cuando volvimos a entrenar empecé con mucha fuerza". Lo importante de superar esa mala experiencia esque "todos estaban bien, los que dieron positivo lo superaron y eso es lo más importante".

NO HA SIDO UNA TEMPORADA FÁCIL PARA ELLA

En cuanto a su actual estado de forma, la delantera aseguró que "la verdad que ahora me encuentro muy bien, pero ha sido uno de los peores años de mi vida. Lo bueno esque parece que lo malo pasó y ahora físicamente me encuentro estupenda, mentalmente fuerte y con ganas de seguir ayudando al equipo".

La temporada del Granadilla es posiblemente la mejor de su historia, pero pese a ello y a la buena dinámica, María José no se fía y prefiere pensar "en el día a día aunque es cierto que soñamos con lo que tenemos ahora, nada más allá, intentar traernos los tres puntos ante el Sporting de Huelva" Finalizando en ese sentido diciendo que "hasta ahora nadie nos ha regalado nada".

PIQUE SANO CON AYOZE PÉREZ

Por último fue preguntada por la buena temporada que está realizando también subprimo Ayoze Pérez en la Premier, asegurando que está "contenta por él" y que "firmaría ya que quedáramos empatados en el puesto final de liga, significaría que estamos en Champions los dos". También nos comentó que "casi todos los días hablamos, nos picamos cuando jugamos alguna pachanguita juntos, siempre deseo que juegue y que marque".