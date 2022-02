Marcelinho Huertas: "Debemos ser fuertes mentalmente para poder aspirar a ganar"

El Lenovo Tenerife ya se encuentra en tierras granadinas donde este jueves debutará en la Copa del Rey midiéndose al Joventut de Badalona en el encuentro que abrirá el torneo en el palacio de los deportes de la ciudad nazarí. En Deportes COPE Tenerife hemos podido escuchar las impresiones del capitán del conjunto aurinegro antes de dicho choque. El brasileño Marcelinho Huertas considera que la cita “es un torneo que tiene un sabor diferente donde se viven experiencias distintas y dan oportunidades reales a todos los equipos de poder hacer algo importante, siendo un torneo en el que depende mucho la confianza y la dinámica con la que se llega. Si es cierto que los grandes son los favoritos a priori pero en un partido todo puede pasar”.

Lo cierto es que el sistema de competición con cuatro cabezas de serie y otros cuatro equipos que completan los participantes es algo que permite evitar determinados enfrentamientos que puedan ser catalogados como finales por adelantado, algo a lo que Huertas se refirió al argumentar que “el ser cabeza de serie para los grandes puede permitirte no enfrentarte a un equipo de los grandes como Madrid y Barcelona por lo que el resto de los equipos siempre van con la intención de prepararse y nosotros tenemos que marcarnos la cita de cuartos de final para poder hacer un buen planteamiento para intentar solventarlo”.

De cara a este partido que abrirá la competición en Granada, el nueve aurinegro repasó el estado en el que se encuentra el grupo aurinegro, comentando que “el equipo llega en un buen momento tras pasar un mes de diciembre complicado y duro con dos prórrogas en dos encuentros, teniendo que aceptar esas derrotas ante equipos grandes como el Barcelona. Creo que llegamos en un buen momento en la temporada y hemos ido de menos a más incluso después de la ventana FIBA que nos penalizó un poco. El Joventut va haciendo una temporada increíble con un baloncesto bonito y eficaz por lo que trataremos de prepararnos de la mejor manera. Es cierto que el sábado hicimos cosas que nos funcionaron muy bien aunque ellos harán lo mismo corrigiendo cosas que no es salieron bien el pasado fin de semana. La batalla de los banquillos y el entorno emocional puede tener un peso importante en este tipo de citas por lo que debes de estar con la mente bien fresca”, declaró el base brasileño.

Para el duelo ante la “Penya” será seria duda la presencia de Bruno Fitipaldo, quien volvió a resentirse de sus problemas en la zona lumbar en el último partido. Esto puede condicionar el número de minutos que el jugador de Sao Paulo pueda disputar aunque no es algo a lo que le da importancia: “Si hay que hacerlo se hace y punto. El estado de Bruno es una incógnita y le necesitamos por lo que espero que se pueda recuperar bien, pero en el caso de que no sea así todos tendremos que dar un paso al frente y si toca o no jugar más minutos es decisión del entrenador puesto que hay jugadores como Tobias o Joan que nos pueden echar una mano en esa posición”, explicó Huertas.

Para poder repetir el éxito del pasado sábado en Badalona, el nueve aurinegro marca unas claves preferenciales pues a su juicio “debemos controlar la ansiedad y el estado anímico puesto que la preparación psicológica tiene a mi juicio mayor peso que lo táctico. Si no estamos bien anímicamente nos puede afectar y lo demás estamos acostumbrados a hacerlo por lo que seguiremos el plan de partido que se nos proponga desde el cuerpo técnico”, explicaba.

La cita de Granada será muy bonita para los amantes del mundo de la canasta y Huertas considera al respecto que “existe un ambiente muy sano entre todas las aficiones y se celebra una bonita fiesta entorno a la copa. Espero que todos los que vengan puedan disfrutar de lo lindo con esta cita”.

A su edad el de Huertas es un ejemplo a seguir pues rinde a un alto nivel. El secreto de esto a juicio del capitán aurinegro es el de “intentar disfrutar cada día , siguiendo con mucha ilusión en el día a día a la hora de entrenar y de jugar cada partido. Es la única manera a mi juicio con la que puedo entender este deporte”, finalizó.