Manolo López: "A los derbis siempre se llega bien"

Una de las voces mas autorizadas para hablar del derbi de este fin de semana es sin duda la de Manolo López. No solo por su actual cargo, siendo el Director General de Deportes del Gobierno de Canarias, que también, sino por ser uno de los grandes afortunados en haber podido disftutar de este tipo de encuentros desde el terreno de juego, y además vistiendo las dos camisetas.

Sin duda que será un partido distinto a todos los anteriores, que no haya público en los estadios, es sinónimo de que será uno de los derbis con menos ambiente de toda la historias. Es por ello que Manolo López aseguró que "la pena del derbi son las circunstancias en las que se va a vivir. Intentaremos disfrutar del partido como podamos, pero la semana está siendo rara, se están jugando mucho partidos en pocos días, no parece que venga un derbi"

La temporada marcha aún por la jornada 12, es por eso que aún no se deben sacar conclusiones en cuanto al rendiemiento de los dos equipos, ya que tal y como dijo el ex portero "los dos están en una fase de formación de plantilla. Están acoplando a su gente poco a poco, casi no han tenido opción de formar un equipo desde pretemporada. Los clubes van a empezar a ser lo que quieren a partir de ahora"

Pese al no tan buen inicio de temporada, el Director general de Deportes cree que "las dos plantillas van a lograr buenas clasificaciones" "A estos partidos los dos equipos siempre llegan bien, porque da igual de donde vengas". Añadiendo que "siempre el equipo que peor clasificado viene suele sacar el orgullo y complicarle la vida al otro"

Por último no quiso mojarse en cuanto a un resultado final del encuentro. No solo por su situación política, la cual casi le obliga a ser imparcial, sino también porque "nunca he jugado con los resultados. Dependerá mucho del estado de ánimo, de las circunstancias del propio partido" aseguró.