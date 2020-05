Manolo López: "Los clubes ACB preferían Valencia antes que Canarias por los desplazamientos"

El Director General de Deportes del Gobierno de Canarias, Manolo López, se pasó este jueves por los micrófonos de Deportes Cope Tenerife para valorar la situación en la que han quedado los clubes canarios ante la crisis del Covid-19, y otros asuntos que tienen que ver lo actualidad de nuestro deporte.

La pandemia del coronavirus ha afectado de manera directa a la sociedad de todo el mundo, y como no podía ser de otra manera, también lo ha hecho con todo el deporte. No solo con el de elite, si no que también, y además de manera más violenta, al no profesional. Sobre este asunto Manolo López destacó que "no hemos parado de hablar con toda la gente que tiene que ver con el deporte. Lo que más nos preocupa es todo lo que tiene que ver con el deporte base. Tenemos que buscar la fórmula para no perder clubes". Esta preocupación del Director General de Deportes surge de una situación parecida que vivimos en nuestra tierra hace algunos años, ya que muchos clubes en el 2009 se vieron obligados a la desaparición al no poder soportar la crisis económica que se les avecinaba. Para Manolo "es el momento de coordinarnos todas las instituciones, tenemos que cuidar el deporte base porque de ahí se suministra al deporte de élite".

En cuanto a las dificultades económicas adversas que se avecinan dentro del mundo del deporte, Manolo López espera que "los recursos puedan llegar a todos los equipos, para que todos los niños y niñas puedan seguir practicando deporte en sus clubes". Añadiendo además que "el deporte profesional tiene un músculo importante de ingresos. En el deporte base pasa todo lo contrario, tienen que sobrevivir prácticamente todos de las ayudas y subvenciones".

Por último, también fue preguntado por la elección por parte de la ACB de Valencia como sede para la fase final de la competición, quedando Canarias fuera de cualquier opción de llevarla a cabo. Ante esto el Director General de Deportes dijo que "los clubes pusieron sus condiciones, y dentro de ellas estaba que los desplazamientos fueran lo más cortos posibles por eso nos quedamos casi sin opciones de organizarla".