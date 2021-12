Manolo López: "Las decisiones no se toman por caprichos"

Pasaba por los micrófonos de Deportes Cope Tenerife, el director general de deportes del Gobierno de Canarias, para hablar sobre el aforo del derbi del próximo Domingo.

“El consejo Interterritorial de Sanidad no ha dado de momento pistas para saber qué aforo se tendrá y hay que esperar a las decisiones que se tomen este Miércoles”

“Con la realidad que se vive en este momento, se tomará la decisión desde el consejo interterritorial teniendo en cuenta la cantidad de casos de covid”

En cuanto al derbi a puerta cerrada, Blas Trijillo comentaba que habría restricciones de aforo, por lo que dejaba la puerta abierta pero con restricciones. Manolo López se ha manifestado diciendo que: “No está claro que el partido con aforo o a puerta cerrada, hay que esperar a mañana”

De ello, precisamente el Director General no ha podido sacar más conclusiones. “Blas Trujillo ha dado más aspectos técnicos, pero ahora hay que trabajar en otras acciones Iara ver qué puede suceder, porque prevalecen las personas”.





En cuanto a la llegada de aficionados de la UD, ha dicho que “Los espacios aéreos no están cerrados, por lo tanto, en cuanto se sepa el aforo, se sabrá también la afluencia de aficionados amarillos”





Preocupa también los aledaños del estadio, esas concentraciones de aficionados, son otro de los aspectos fundamentales “Es difícil controlar estas cosas, a veces la gente no termina de entender lo que se debe hacer y por ello se complican algunos aspectos”

La afición del CD Tenerife está molesta con la situación de no saber qué pasará con el partido y aún hasta Miércoles e incluso Jueves, podría no saberse. “Hay cosas que tienen que pensarse mucho. En este último año y medio ha habido que tomar decisiones que no han gustado, pero que hemos visto como han sido efectivas, por lo tanto, todos pondrán sobre la mesa lo mejor para la ciudadanía”

Es muy importante explicarle al aficionado la decisión que se ha tomado, porqué se ha tomado y que se ha llevado acabo para ello. En este sentido Manolo López fue bastante claro “Aquí no se toman decisiones por capricho ni por colores, se toma la decisión por el ciudadano, por la pandemia que estamos viviendo y no podemos olvidarnos que rozamos los 2.000 contagios diarios”

En base a los partidos de La Liga Santander y SmartBank, que no serán a puerta cerrada, ha concluido con “Pongo las manos en el fuego por las decisiones que se tomen. Está basada en la lógica de la pandemia. A todos nos gustaría vivir un derbi con el estadio lleno”.

Mañana o el Jueves, podremos dilucidar lo que pase en cuanto a aforos, en el derbi del próximo Domingo”