Manolo López: "Jugar con la mascarilla bajada es una irresponsabilidad, las normas están para cumplirlas"

No son tiempos fáciles para la sociedad, la pandemia arrasa por donde pasa, y el deporte no ha quedado excento de las consecuencias que arrastra consigo la covid-19. Son muchas las circunstancias que complican la normal realización de la actividad física en estos tiempos, y es sencillo encontrar puntos de desacuerdo entre las decisiones tomadas por los máximos responsables, y los propios participantes en la misma.

En este caso, el máximo responsable de Deportes de laComunidad Autónoma de Canarias, es Manolo López, con el cual hemos hablado hoy en Deportes COPE Tenerife, para actualizar las diferentes medidas tomadas en las disciplinas deportivas de nuestra isla.

DEPORTE CON O SIN MASCARILLA

Manolo López aseguró que "prácticamente todos los días ponemos propuestas sobre la mesa para buscar una que intente contentar a todos, pero es muy complicado". Añadiendo además que "dedico casi todas las horas del día para intentar encontrar una solución". Pero no es sencillo de conseguir, ya que la mayoría de equipos y deportistas han mostrado su rechazo a realizar la actividad física con mascarilla, algo que se está analizando entre las partes implicadas, para buscar si hay alguna opción de poder eliminar dicha medida. Sobre esto el Director General de Deportes esgrimió que "cuando se valoren todas esas propuestas, se tomará una decisión. Hay una posibilidad de que se puedan quitar las mascarillas en deportes al aire libre".

Desde la implantación de dicha norma, son muchas las imagenes que hemos visto en las instalaciones deportivas, de jugadores que no hacen un uso responsable de la mascarilla. Al no tener nadie que les vigile ni sancione, en muchas ocasiones, no solo no se hace un uso resposable, si no que en algunos casos, se llegan a acuerdos entre clubes para no utilizarla. Ante esta situación Manolo López aseguró que "jugar con la mascarilla bajada es una de las circunstancias que tenemos que mejorar. Cuando hay una norma hay que cumplirla, en esto tenemos que ser más responsables". Son muchos los que consideran que es el árbitro, el que debe controlar este tipo de situaciones, pero para el grancanario "no tiene que ser así, ya que los colegiados deben ocuparse solo de lo deportivo". Añadiendo que "tiene que ser una responsabilidad propia de cada jugador, es lo que marca la norma, y hay que cumplirla".

ENTRADA DE AFICIONADOS A LOS RECINTOS DEPORTIVOS

Otra de las situaciones polémicas, es la imposibilidad de los clubes a abrir las instalaciones para que puedan entrar aficionados. Son muchos los equipos que han pedido por activa y por pasiva, que se permita aunque sea la apertura de una parte del aforo. Sobre esto, el Director General de Deportes, comentó que "estamos estudiando la opción de que en nivel 2 pueda entrar un cierto número de aficionados a los recintos, siempre que se cumplan una serie de medidas".

ASCENSOS Y DESCENSOS

Es conocido desde hace unas semanas, que la Federación Tinerfeña de Fútbol, decidió tras reunirse en Asamblea Ordinaria, que en las competiciones territoriales, no se permitieran los descensos de categoría, y que si se sigan manteniendo los ascensos. Ante esto comentó que "aún quedan muchas fechas para que los campeonatos se puedan celebrar con normalidad. No hay que tomar decisiones precipitadas".