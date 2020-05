Lunes y martes claves para el futuro inmediato de la Liga Smartbank y la Liga Endesa

El lunes y el martes de la próxima semana van a ser dos días clave para el futuro inmediato de las principales competiciones profesionales españolas, léase La Liga Santander, Liga Smartbank en fútbol, y la Liga Endesa de baloncesto

Por una parte, y el lo que al fútbol se refiere, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha comunicado hoy que la competición profesional puede comenzar en la semana del 8 de junio. Tal y como ha informado Isaac Fouto en el Tiempo de Juego de la Cadena COPE, La Liga tiene previsto confirmar la fecha de incido de la competición así como el calendario entre el lunes y el martes.

A pesar de que se cuenta con la autorización del Gobierno de España para comenzar desde el 8 de junio, La Liga pretende empezar un fin de semana, y además ,no hacerlo antes de que los equipos hayan podido entrenar dos semanas con las plantillas al completo y no por grupos, lo que complica un posible comienzo para el viernes 12 de junio, como hace algunas semanas se había pretendido, ya que por el momento, los equipos siguen trabajando en grupos no superiores a 10 jugadores.

En el caso del C.D. Tenerife, ha trabajado este sábado en las instalaciones del estadio Heliodoro Rodríguez López, y tras la jornada de descanso del domingo, comenzarán el lunes a ejercitarse en El Mundialito, por primera vez desde la vuelta a los entrenamientos tras el parón.

C.B. CANARIAS

En lo que al baloncesto se refiere, igualmente el lunes y martes serán días clave para conocer la sede definitiva de la fase final que queda por disputarse y es muy probable que haya un pronunciamiento definitivo de la ACB, que se había marcado como fecha tope para anunciarlo la del 30 de mayo. Según ha podido confirmar Deportes Cope Tenerife, Valencia sigue siendo la candidata mejor situada, aunque la Liga ACB sigue recabando datos fundamentalmente de orden sanitario para tomar una decisión definitiva.

El Iberostar Tenerife sigue ejercitándose de momento en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna, y ya ha empezado a trabajar en grupos reducidos y sin contacto.