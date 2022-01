Luis M. Ramis: "Soy optimista y creo en este grupo"

ACTUALIDAD: "Larrea tardará un poco más. La semana que viene no hay Liga, así que ello nos dará margen para recuperar a futbolistas. Carlos Ruiz y Álex Muñoz no estarán todavía para esta convocatoria, pero esperamos tenerlos para la semana que viene. Los dos jugadores que estaban confinados han dado negativo, de modo que están incorporados con el grupo desde principios de semana".

SD AMOREBIETA: "Lleva seis jornadas sumando, sin perder. Es un equipo que le ha cogido el pulso de madurez a la categoría, con mucho corazón y fe en lo que hace. Será un tipo de partido diferente al anterior en cuanto al rival y su propuesta. Tendremos que dar respuesta a eso porque será exigente. En casa es un equipo que ha ganado a equipos importantes y siempre pone las cosas difíciles a los rivales".

ILUSIONADO: "Yo veo un sentimiento de apoyo e ilusión. Perdimos tres puntos, pero nada más. Nuestra autoestima está por todo lo alto. No debemos castigarnos. Hay partidos con minutos buenos y otros menos buenos, con mayor o menos acierto. Las Palmas suele generar más de seis ocasiones dentro del área rival, y a nosotros solo nos hizo una. Nosotros tuvimos dos balones para empujar al fondo de la red, así que son detalles importantes. Estamos en una situación privilegiada en la clasificación y debemos defenderla. Este grupo es fuerte, no hace falta que se recupere de nada porque no ha perdido nada. Lo que queremos está enfrente nuestro y lo vamos a perseguir con uñas y dientes, tratando de convencer al que no lo esté y que nos acompañe".

REFLEXIÓN: "Habrá gente que lo valore y otras personas que no. Es difícil saber lo que piensa cada uno. Recibo positividad y optimismo e intento trasladarlo. Creo mucho en este grupo y su respuesta está ahí. No nos hemos ido a pelear por la permanencia, no he hablado de ascenso ni de playoff, he hablado de ilusión y de que este equipo merece trabajar para colocar en la posición que merece, que es estar lo más alto posible, sabiendo que es una Liga muy competida y otros equipos quieren lo mismo que nosotros. Los vaivenes emocionales no van conmigo”.

PASAR PÁGINA: "La derrota está olvidada. Buscamos los tres puntos contra la SD Amorebieta. La derrota está reflexionada y llorada, esto va de abrir y cerrar puertas constantemente. Tienes que cerrar la anterior y abrir la siguiente para no estancarte. Este equipo no se ha estancado nunca, ha respondido bien. Los números dicen que es difícil que este equipo pierda dos partidos seguidos, pero eso puede romperse, no dice nada. La clasificación es el producto de todo lo que haces a lo largo de todas las jornadas, no de una, dos o cinco. El otro día hicimos los cambios que hicimos porque pensábamos en reaccionar. Luego sacas reflexiones, podíamos haber hecho algo más, pero es ventajoso verlo a toro pasado. Pudimos empatar al final, pero no lo hicimos”.

MERCADO: “Estamos en contacto con Juan Carlos Cordero, venimos trabajando desde hace meses para complementar y reforzar al equipo. No sabemos cuánto va a afectar a la competición la situación sanitaria. Toca estar preparado porque todo el mundo quiere reforzarse. Queremos sumar más recursos, pero el número de futbolistas depende. Hay una serie de prioridades, con puestos más importantes o necesarios que otros, de modo que se establecen prioridades. La situación concreta a día de hoy para los jugadores que pueden salir y darnos margen la sabe Juan Carlos Cordero. No puedo decir cuánto de cerca o de lejos están las posibilidades".

CANTERA: "Vendría bien alguna cesión. La situación sanitaria cambia mucho cada día. Si no están convocados con nosotros participarán con el filial cuando tengan competición y nunca hemos puesto ninguna traba con eso. La semana que viene no jugamos y podrán jugar con el filial, les vendrá bien, y hay otros que seguirán con nosotros entrenando. Es verdad que han salido perjudicados por la situación sanitaria, pero trataremos de intentar darle la máxima normalidad y que puedan competir y subir y bajar".

FUTURO: “Los jugadores tienen que rendir para tener posibilidades y no quedarse estancado, no me preocupa esa situación para nada, es un aspecto natural del fútbol. Me gustaría que siguieran los dos. Álex Muñoz es un jugador de nivel altísimo y en Álex Bermejo tenemos mucha fe. Es verdad que no etiene esa continuidad de diez partidos del nivel que sabemos que tiene, aunque nos toca trabajar para que eso ocurra. El tiempo dirá si lo conseguimos o si él lo consigue. Sabe que hace falta un paso más; quiere aportar más al equipo".

DESEO A LOS REYES MAGOS: "Les pido tres puntos el viernes cuando termine el partido. Eso es lo que quiero, no voy más allá, no pido mucho".