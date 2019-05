Luís Pérez:"Si quieren criticarme por un rumor que desmiento en esta entrevista, que me critiquen"

Luís Pérez ha salido al paso hoy en Deportes Cope Tenerife de las informaciones que le situaban de cara al año que viene en la liga griega, concretamente en el AEK de Atenas. El lateral derecho blanquizal en entrevista en nuestro programa de deportes ha desmentido los rumores y se ha mostrado por las críticas recibidas:

Sobre los rumores el sevillano afirmó que “Si me tengo que ir lo haré con la cabeza alta, y si me tengo que quedar lo haré gustosamente porque al Tenerife le tengo mucho cariño. Llevo 72 partidos con el Tenerife en dos años y reitero: me siento muy querido por la afición de aquí y yo no sé nada de lo del equipo de Grecia, ni los rumores que hay en las redes, y ni siquiera mi representante ha hablado nada con Víctor Moreno. Son rumores, y lo que pasa es que la gente acaba criticando al jugador, cuando nos estamos jugando lo que nos estamos jugando”.

Sobre su continuidad: “A mí me queda un año aquí y los rumores que han salido son humo. Si yo me voy es porque un equipo viene y paga y si no me voy a quedar y ya negociaremos. El que ve eso de que me voy, que piense que me queda un año de contrato aquí y que no se aventuren a decir cosas porque somos antes personas que futbolistas. Yo estoy aquí todavía y ya me están criticando y eso a uno le duele entre comillas porque uno lo intenta dar todo y no le veo el sentido a que haya críticas por una cosa que ni se sabe todavía”.

El lateral lo dejó claro: “Si hay una oferta de renovación tendríamos que sentarnos y valorarlo con Víctor. A mí me queda un año de contrato y yo estoy a gusto aquí. Pero yo estoy centrado en los dos partidos que quedan, eso se sabe, yo no tengo que mandar ningún mensaje a nadie. Llevo arrastrando una lesión de rodilla desde Navidad y a pesar de que me cuesta y me duele ahí estoy. La gente no conoce el día a día de un futbolista. Si quieren criticarme por un rumor que ha salido y desmiento en esta entrevista pues que me critiquen, yo sé quién soy yo”.