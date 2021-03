El padre del niño agredido en un campo de fútbol de Tenerife: "Pensé que mi hijo se moría"

Este fin de semana tuvo lugar una brutal agresión en el encuentro que enfrentaba al Ibarra B y al Unión Isora de juveniles. Tras la finalización del partido, algunos "indeseables y cobardes" tal y como reza el comunicado oficial del Ibarra, saltaron al terreno de juego para agredir a uno de los jugadores del equipo visitante.

El jugador agredido se llama Cristian, tiene 16 años, y tal y como nos ha contado hoy en La Mañana de COPE Canarias, Carmen Rosa, presidenta del Unión Isora, "temíamos que lo habíamos perdido, gracias a que el entrenador del otro equipo lo pudo reanimar dos o tres veces, se puedo salvar". Por suerte el jugador está estable, tiene una doble fractura de mandíbula y permanece ingresado en el hospital.

Su padre, Luis Brito, vivió todo lo ocurrido desde cerca. "Estaba a 15 metros cuando le dieron la patada, no me di cuenta que era él hasta que lo vi tirado en el suelo" añadiendo en este sentido que "la patada fue a matar". Una situación difícil de controlar, ya que pese a que varios intentaron impedir las agresiones, no había forma de parar a todos estos energúmenos, que pese a tener a Cristian inconsciente en el suelo, seguían golpeandole. "Yo pensé que mi hijo se moría", concluyó el padre.

Luis está "destrozado", no puede dormir ni "borrar la imagen de la mente". Describe la acción como si "le hubieran pegado una patada a una pelota, pero no era un balón, era la cabeza de mi hijo". El padre del agredido tampoco entiende como pasan estas cosas en el fútbol "ha cada momento", añadiendo que se suponía que en el partido solo podían entrar los padres de los jugadores, y "estaba el campo lleno".