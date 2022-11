Los presidentes de Peñas en desacuerdo con el reparto de entradas

Entramos en materia derbi con los presidentes de las Peñas del C.D. Tenerife, Fran León y de la UD Las Palmas, Guaci Sosa. La responsable de peñas de los amarilloa, se mostraba contenta con la seria posibilidad de que se llene el estadio:

”Estamos muy contentos de que el estadio pueda ver un lleno absoluto. Tanto para nuestra afición como para la del Tenerife, es el partido deseado”. "Se sabía que nos tocaba pagar en algún partido y ha tocado el derbi". "No hay revancha, el primero que marque ganará".

En la misma línea se mostró Fran León "El primero que marque va a tener mucha ventaja, pero esperemos que en estos casos podamos celebrarlo los pocos aficionados que podemos entrar al Gran Canaria". "Respectro a la UD Las Palmas está claro que ha comenzado muy bien y está en zona de playoff pero hay que jugarlo".

¿Va a ser menos derbi por las 690 entradas para los aficionados blanquiazules?

"Vivimos el derbi con pasión siempre que vamos, seremos menos pero haremos la misma fiesta con las mismas ganas y ánimos de animar".

Para Guaci "Yo creo que ya era hora de que esto sucediera. Cuando hemos dado más entradas no se ha llenado la grada y a nosotros siempre nos dan poca cantidad en el Heliodoro".

Al respecto, Fran León se mostró en desacuerdo, recordando que "La afición del CD Tenerife siempre ha llenado la grada en Gran Canaria, todo lo contrario que pasa en el Heliodoro que nunca los ha llenado. En Gran Canaria se escucha más nuestra afición que la suya".

Para Fran León, la decisión de Las Palmas tiene que ver con "reducir el aforo y colocarnos cerca de la grada de naciente es para callarnos y achicarnos. Aún así cantaremos y se nos escuchará como siempre aunque estemos en otro sector".

Por motivos de seguridad dijo Guaci que "No va a a ser solo para el Tenerife, es para todos los clubes" A lo que Fran León rebatía esa idea porque "en los playoff de la temporada pasada fuimos el doble de aficionados y nunca se nos había hecho esto".

Respondía la responsable de Peñas amarillas recordando el derbi, que por pandemia, el Gobierno Canario decidió que no se desplazara la afición desde Gran Canaria "En esa oportunidad no pudimos ir nosotros y no nos quejamos pudiendo haber desplazado a una parte de nuestra afición. La pandemia era lo más importante pero en aquella ocasión podían haber entradas para nuestros aficionados". "Fue mi estreno como presidenta de peñas y nos quedamos en tierra porque desaconsejaban viajar el Jueves y teníamos ya entradas pagadas, a lo cual el Tenerife las devolvió".

Respecto a la pregunta de que fueran más aficionados visitantes a ambos estadios, Guaci dijo que "Yo lo firmo pero el aforo nuestro es mayor y en porcentaje debe ser así". Fran León dijo que "Yo le daba el mismo número de entradas, reducimos nuestro aforo y que vengan. Nosotros hemos dado esas entradas y ellos nos dan más de mil, pero este año lo han quitado y no es justo".

A la pregunta de porqué ahora éste cambio de entradas y cambio de sector en el estadio de Gran Canaria, Fran dijo que "Estamos en aficiones unidas y esto debe transmitirse a ambas aficiones, animar a su equipo y no a desprestigiar a los otros". Al respecto, Guaci dijo que "Con los incidentes que hemos visto en otras ciudades, deseó que nuestro comportamiento siga siendo el mismo y seamos pacíficos".

