Los deportistas y el coronavirus

El psicólogo de la Fundación Canaria del CD Tenerife y experto en deporte adaptado, Artamy Rodríguez, es una voz autorizada para trasladarnos algunas claves para mentalizarnos adecuadamente ante la reclusión en casa a la que estamos sometidos a causa del coronavirus.

El psicólogo del CD Tenerife EDI habla para los deportistas en particular, y en general para todos aquellos que hacen actividad física de forma habitual. Y es que está claro que el deporte, como hábito de vida saludable, se muestra ahora como más beneficioso que nunca.

Artamy Rodríguez nos aconseja evitar “pensamientos no deseados, que se repiten continuamente en nuestra cabeza, y que llevan a sensaciones desagradables”. Igualmente, nos alerta que “la clave de todo esto está en poder darnos cuenta de que ese pensamiento nos está afectando y ponerle remedio con cualquier técnica”. “La mayor competición ahora es contra nosotros mismos, y la ganaremos”, resalta.

A continuación, te trasladamos las técnicas psicológicas para deportistas y equipos que nos ofrece Artamy Rodríguez:

1.- Aceptar la situación que estamos viviendo, contagiados o no, y valorar que somos deportistas, de elite o aficionados, y que somos un grupo de personas sanas, saludables y por tanto de bajo riesgo. Aprovechemos nuestra condición física para ayudar y alentar a nuestras familias y amigos mostrando confianza.

2.- No debemos pre-ocuparnos sino ocuparnos de lo que podemos controlar y seguir estrictamente las medidas de higiene y seguridad.

3.- Hacernos un horario semanal de entrenamientos y actividades para mantener la rutina nos ayudara mucho a controlar nuestra mente.

4.- Debemos mantener la rutina de entrenamientos semanales, si es posible en los mismos horarios y duración. Por supuesto con ejercicios adaptados a estar en casa.

5.- Es muy interesante plantearnos un objetivo final al que queramos llegar cuando todo esto acabe. Esta técnica nos ayudará a focalizar nuestros esfuerzos en conseguir algo.

6.- La técnica del auto-diálogo positivo es muy eficiente en estas situaciones de estrés que puede vivir un deportista. Frases o palabras como lo vamos a conseguir, yo puedo, etc... pueden reforzar nuestra confianza.

7.- Tanto si eres deportista de equipo o individual, mantener el contacto con tus compañeros y entrenadores por WhatsApp o Skype te ayudará a no perder la perspectiva y el sentimiento de pertenencia. Como técnica, podrían plantear diariamente un reto a conseguir e ir cambiando a la persona que plantea el reto. Además, también pueden publicar su peso semanal en el grupo como medida de control, etc...

8.- Como entrenador o líder de un grupo debes ser un referente en cuanto a mantener la calma ante esta situación y lanzar mensajes de ánimo al grupo muy a menudo.

9.- La técnica de detención del pensamiento es un tipo de ejercicio que se aplica cuando se tienen pensamientos rumiativos (rumiación), es decir, cuando le damos vueltas a las cosas sin llegar a sacar conclusiones, solo repasando detalladamente lo que nos preocupa en una especie de círculo vicioso. En otras palabras, los pensamientos rumiativos son pensamientos no deseados que se repiten continuamente en nuestra cabeza y que llevan a sensaciones desagradables; llegan incluso a afectar nuestro estado anímico. La técnica consiste en dejar que fluya el pensamiento que nos preocupa en un lugar tranquilo, seguidamente verbalizaremos una palabra como STOP, BASTA para bloquear esa pensamiento. Debemos repetirlo todas las veces que haga falta.

10.- La clave de todo esto está en poder darnos cuenta de que ese pensamiento nos está afectando y ponerle remedio con cualquier técnica. Otra técnica sería la de la distracción, ver la tele, jugar a la play, etc... que nos mantenga la mente ocupada en otra cosa.

11.- Por supuesto escuchar música es una técnica infalible de motivación. Pero debe ser música que evoque sentimientos positivos y nos aporte ánimos y fuerza.

12.- Todo deporte tiene unos protocolos que hay que seguir. Esta situación que estamos viviendo nos invita a aprender unos nuevos y hacerlos estrictamente como si de un entrenamiento se tratase.

13.- Es muy importante no cambiar la alimentación sana que llevábamos antes de esta situación, para evitar sorpresas cuando todo esto acabe. Y si no comías sano, ahora es una buena oportunidad de empezar a comer saludable.