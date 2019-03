Los 100 días de Víctor Moreno en el Tenerife

Víctor Moreno llegó a Tenerife como uno de los posibles salvadores del club, o por lo menos, el líder de un cambio en el conjunto blanquiazul, después de un periodo gris, bajo la dirección deportiva de Alfonso Serrano.

Fue presentado en la sala de prensa del Rodríguez López el 17 de Diciembre del 2018, junto al presidente del club, Miguel Concepción. Convenció a todos, o a la mayoría, con su discurso: "Debemos marcar unas líneas de intervención claras respecto a los jugadores que ya tenemos y el mercado. Es una utopía marcar un objetivo concreto a medio plazo. Hay que crecer, y hacerlo desde la clasificación". El nuevo director deportivo llegó con las ideas claras, y destacó: "Si estoy aquí es porque tengo la misma ambición que el presidente. Miramos al futuro para crecer. El CD Tenerife no tiene techo y ya ha estado en Primera División. Este objetivo se tiene que poder dar en el futuro".

Tenía mucho trabajo por delante y pocos días de mercado para que su mano empezara a notarse en el conjunto chicharrero. La primera tarea era complicada, Acosta había pedido salir y Moreno buscó sacar el mejor beneficio de su operación, para así, poder hacer frente a nuevas incorporaciones que dieran un salto de calidad al equipo.

Con la salida del Hondureño ya confirmada, llegaron los primeros refuerzos, el primero en llegar fue Mauro dos Santos, el central italoargentino llegaba a la isla como el primer gran refuerzo de la era Moreno. Central con experiencia en Primera División, con carácter y partidos a las espaldas. A priori un gran comienzo, aunque hasta el pasado fin de semana no había podido debutar con la camiseta del Tenerife. El siguiente en caer fue Coniglio, posiblemente el fichaje que más dudas levantó en este mercado. Delantero argentino, procedente de Lanús que solo marcó un gol en todo el 2018. El Tenerife necesitaba delanteros con gol, y Moreno confiaba en que Coniglio mejorara a los nueves del equipo, y que pudiera también sumar algún gol, algo que de momento no ha sucedido.

La segunda oleada de fichajes sembró la ilusión en la isla, Borja Lasso futbolista ya deseado en otras ocasiones, se convertía en jugador del CD Tenerife, además en propiedad. Media punta del Sevilla, que había destacado en sus dos últimas temporadas en la Liga123, primero con el Sevilla At y después con el At. Osasuna. Junto a él llegó Uros Racic, el serbio recalaba cedido en el conjunto entrenado por Jose Luis Oltra, procedente del Valencia, el box to box tan famoso en el fútbol llegaba al Heliodoro.

El 20 de Enero, con los nuevos recién llegados, el Tenerife ganaba al Nastic en el recinto capitalino (2-0), una victoria que hizo soñar al entorno, gracias al partidazo de Lasso y Racic. Posiblemente las semanas posteriores han sido las más dulces de Víctor Moreno en el Tenerife. Se valoró en gran medida su trabajo hasta el momento, no solo por la victoria ante el colista, sino por los buenos partidos que realizó el equipo ante Malaga (0-0) y Depor (0-0). Éste Tenerife era otro y Moreno había jugado un papel fundamental.

Entre esas semanas, se cerró también la incorporación de Isma López y la salida de Aveldaño y Joao Rodríguez. Todos esperaban un último día de mercado apasionante en el equipo, faltaba la guinda al pastel, una guinda que nunca llegó y que dejó las primeras dudas en torno a la figura del nuevo director deportivo. ¿Por qué no se había traído un 9 goleador? ¿Había quedado descompensada la plantilla por tener 3 laterales izquierdas y solo un extremo derecho? El tiempo daría respuestas.

El equipo ofrecía otra cara, hasta que Cordoba nos ganaba en casa (0-2) y viajamos a Cadiz para caer por (1-0). Con esas derrotas y la bajada de rendimiento de los nuevos, y la titularidad de un cuestionado Coniglio volvieron las dudas, sobre el equipo y sobre su figura.

Con esas dudas nos plantamos en Marzo donde el equipo y los nuevos han dado una de cal y otra de arena sobre el césped. Entre ello, Jose Luis Oltra podía vivir su último partido al frente del Tenerife en el duelo frente a Osasuna. Una derrota lo dejaba fuera del equipo, y el míster sacó una alineación “extraña” con muchos cambios, unos obligados, pero otros completamente inesperados. Jugaban todos los fichajes, menos Racic que estaba con la selección. ¿Mensaje de Oltra al director deportivo? El equipo remontó un 0-2 y Oltra continuó siendo el técnico del conjunto tinerfeño. Pero… ¿Realmente Víctor Moreno confía en su entrenador?

Y llegó la semana de los 100 días como director deportivo del Tenerife, con la sensación de necesitar tiempo para demostrar su capacidad como director deportivo. Y además, con mucho trabajo por hacer. Planificación de una temporada desde el comienzo, renovar o no a Oltra, y construir un equipo que vuelva a ilusionar, son las tareas que le quedan por delante a Víctor Moreno. ¿Tendremos por fin el Tenerife que todos queremos?