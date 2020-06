Lluís López: "No tengo ninguna duda de que nos vamos a salvar"

Lluís López debutó este fin de semana con la camiseta del C.D. Tenerife en el empate a cero de los blanquiazules ante el el Málaga C.F. El central cedido en la isla por el R.D. Espanyol, llegó al equipo tinerfeño en el pasado mercado de invierno en busca de minutos para cumplir su primera experiencia fuera de casa, y para encontrar minutos que le permitieran lograr un mejor rendimiento deportivo.

Hoy en Deportes Cope Tenerife con Guillermo García, Juanjo Ramos y Cristian García hemos charlado con él para que nos contara como había sido su primera experiencia con la camiseta del C.D. Tenerife. Según ha explicado, llegó a la isla con el objetivo de conseguir minutos, pero por una cosa o por otra no había tenido dicha opción ya que "los resultados estaban siendo positivos y los centrales lo estaban haciendo bien" reconociendo además que "entendía" que ante esos buenos resultados, el entrenador siguiera confiando en Alberto y Sipcic.

Para el catalán, el C.D. Tenerife no ha tenido suerte en estos dos primeros compromisos después del parón, ya que en Fuenlabrada "el equipo no mereció perder" y en el partido del lunes ante el Málaga "no tuvimos suerte de cara a gol". Pero no es algo que preocupe a Lluís. Según ha confesado hoy el central, "el equipo tiene un altísimo nivel" y está convencido de que lograrán la permanencia "sin ningún problema". Además añadió que, no hay que sacar las cosas de quicio para no "añadir presión al equipo". "Hay que tener tranquilidad" concluyó.

También destacó algunos detalles sobre su debut con la camiseta del C.D. Tenerife, resaltando que le hubiera gustado debutar con la afición en la grada, pero pese a ello se sintió muy cómodo y muy feliz por jugar en un campo "tan importante" como el Heliodoro. Recordemos que Lluís completó los 90 minutos, y se le mostró una amarilla cerca del final del partido.

Por último, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a la afición, destacando que el equipo "trabaja al máximo cada día" y que está convencido de que van a lograr la permanencia.