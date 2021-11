Triunfo a base de pico y pala el que cosechó el Lenovo Tenerife este domingo ante el Morabanc Andorra que le permite afianzarse en puestos de playoffs en un encuentro donde los locales mandaron en todo momento en el marcador mientras que el equipo de Ibón Navarro quiso plantar cara en la recta final del choque aunque fuera demasiado tarde para aspirar al triunfo, una victoria que terminñó subiendo al casillero de los isleños.

Un encuentro que comenzó con los de Vidorreta mandando gracias al acierto de Huertas y Guerra, siendo el teldense importante en la pintura ante Babatunde Olumuyiwa, mientras que Shermadini salía desde el banquillo para ir probándose y buscando sensaciones tras su ausencia durante las últimas seis semanas. En el debe seguía la sequía anotadora de un Doornekamp que trataba de contrarrestar en defensa con un trabajo encomiable ante Crayford. Producto del buen trabajo local se logró dejar al rival en tan solo ocho puntos en los diez primeros minutos en los que se logró acumular una ventaja de trece puntos (21-8).

En el segundo cuarto el Canarias quiso seguir con el buen ritmo anotador con Sastre y Salin siendo protagonistas desde el perímetro y con el base de Sao Paulo generando buenas sensaciones. Todo ello junto a un trabajo coral en el ámbito defensivo notable mientras que el conjunto andorrano no lograba sacar brillo a sus intentos de acercarse en el marcador a pesar del buen quehacer de Jelinek que sumaba nueve puntos en este parcial, que terminaba con empate a catorce para que la ventaja global al descanso siguiera siendo la misma (35-22).

Consciente de querer liquidar el encuentro por la vía rápida salieron los locales del vestuario y fue cuando Wiltjer comenzó su recital más allá de la línea de tres puntos. El ala pívot aurinegro sumo tres aciertos más allá desde el perímetro cuando más apretaba el rival y contrarrestaba el trabajo de Miller y Jelinek, quienes seguían siendo los referentes anotadores del conjunto visitante. Un parcial que finalizaba con la máxima ventaja en favor del Lenovo Tenerife que parecía prácticamente infranqueable por los jugadores del conjunto andorrano (64-44).

Pero el equipo de Ibón Navarro no bajó los brazos y con Miller y Hannah como protagonistas llegaron a bajar de la decena de puntos de desventaja aunque ya era demasiado tarde pues el equipo tinerfeño no dio opción a que la victoria pudiera marcharse con el equipaje del conjunto visitante que, a pesar de llevarse el parcial del último cuarto no fue capaz de evitar la victoria de un Canarias que sigue estando en puestos de playoff y confirma buenas sensaciones de cara a lograr el primer objetivo de la temporada que no es otro sino la clasificación para la copa del Rey.

El club no ampliará el contrato de Gamble

En sala de prensa el técnico Txus Vidorreta felicitó a los suyos por el buen trabajo realizado de manera global y anunció que Julian Gamble no jugará mas con el equipo puesto que la recuperación de Shermadini invita a que salvo complicación inesperada, la vinculación entre ambas partes finalice. El jugador seguirá entrenando con el equipo y el técnico ha destacado en todo momento la buena predisposición del jugador que vino a suplir la ausencia del internacional georgiano, aunque la situación económica no hace viable la continuidad del norteamericano, quien seguirá en la isla con su familia a la espera de que pueda llegarle alguna oferta donde continuar su carrera profesional.