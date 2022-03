El Lenovo Tenerife suma su décimo cuarto triunfo en Liga Endesa (91-78)

Nuevo triunfo el que ha cosechado el Lenovo Tenerife en la Liga Endesa, en esta ocasión ante el Hereda San Pablo Burgos por 91-78 en un encuentro dominado prácticamente en todo momento por los insulares que solo pasaron apuros en el último periodo que fue cuando los visitantes lograron incluso ponerse por delante en el marcador aunque el cuadro de Vidorreta supo gestionar sus fuerzas y opciones para finalnente poner tierra de por medio en los últimos cinco minutos.

Se mostró intenso el ex aurinegro Julian Gamble quien firmó 19 puntos para los burgaleses aunque no tuvo compañeros que fueran capaces de seguir su ritmo, quedándose en insuficiente el esfuerzo realizado por el pívot americano pues no tuvo continuidad con el esfuerzo de los Benite, Nnoko o Renfroe. Mientras, en el conjunto insular volvió a brillar Sasu Salin en los primeros minutos del encuentro con varios aciertos importantes desde la línea de tres. El finés se fue hasta los quince puntos y fue de los más destacados en el equipo local, destacando también el buen encuentro de Joan Sastre que anotó catorce puntos con un único fallo desde la línea de tiro libre en su estadística de tiro.

A pesar de no estar tan acertado de cara a la canasta, el trabajo de Gio Shermadini y Fran Guerra fue importante en defensa donde consiguieron por momentos anular a los interiores del conjunto burgalés, que volvían a ver un pobre encuentro de Jarrell Eddie quien apenas fue capaz de aportar para el conjunto visitante.

El conjunto tinerfeño volverá a la competición doméstica el próximo sábado con motivo de la visita al Gran Canaria no sin antes cerrar el "sweet sixteen" de la BCL en un intrascendente encuentro ante el Sig Strasbourg el próximo miércoles en el Santiago Martín.