El Lenovo Tenerife salió derrotado del Fernando Martín ante un Urbas Fuenlabrada que se mostró más efectivo en el periodo extra, el cual fue forzado por los aurinegros desde el tiro libre gracias al acierto de su capitán Marcelinho Huertas quien logró tres puntos que ponían el empate a 91 tras los cuarenta minutos reglamentarios.

Los locales comenzaron endosando un parcial sonrojante a los canarios que se vieron en apenas tres minutos con una desventaja superior a los diez puntos. La falta de efectividad en el tiro y el acierto de los fuenlabreños desde el perímetro, confirmando las espectativas de que el conjunto de Raventós se aplicaría en una faceta que lidera en la estadística de la competición como es el tiro de tres puntos, algo que curiosamente su rival también suele efectuar aunque faltó por llegar ese acierto en los primeros minutos. A pesar de esa mala salida, los tinerfeños fueron capaces de arreglar los diez primeros minutos dejando en ocho puntos la ventaja local (26-18).

El segundo episodio del choque fue mucho más igualado aunque el cuadro fuenlabreño se oxigenaba gracias al buen quehacer de Novac y Zamar en la batuta mientras que Alexander y Ristic se hacían fuertes ante los interiores rivales. Solo Wiltjer parecía mantener a los suyos junto con unos buenos minutos de Todorovic que volvía a sentirse importante como jugador de baloncesto, lo que demostró con un buen partido individual del jugdor bosnio que se fue hasta los 23 puntos en el que ha sido su encuentro más completo con la elástica aurinegra. Ambos equipos encaraban el vestuario con un punto de ventaja para los visitantes en este parcial y siete en el global por recortar (52-45).

Fue un quiero y no puedo para el equipo tinerfeño la continuación con Shermadini algo inoperativo, pareciendo que el georgiano no era capaz de ganar la batalla a sus oponentes mientras que Sulemanovic tampoco se mostraba con frescura ante un rival que no terminaba por despegarse en el marcador producto de los errores en el tiro y la buena defensa de un Lenovo Tenerife que por momentos parecía recuperar fuerzas y lograr su objetivo de remar con tiempo y buenas formas con la intención de recortar la ventaja adquirida por su rival que con diesz minutos por disputar era de seis puntos (68-62).

El Canarias no bajaba los brazos y en un cuarto muy físico fue capaz de hacer lo que parecía imposible. Wiltjer y Todorovic acertaban desde el perímetro mientras que Fran Guerra buscaba intimidar a los hombres del interior con Alexander amenazado por la eliminación. Emegano tiraba del carro en los locales mientras que Huertas entraba en el partido en el momento que más lo necesitaba su equipo para poder forzar una prórroga con tres aciertos del capitán aurinegro con ocho segundos por disputar del último cuarto.

Pero en el periodo extra no se vio la misma efectividad de los de Vidorreta que parecieron acusar el esfuerzo realizado puesto que en los dos primeros minutos de la prórroga solo fueron capaces de anotar un punto. Por aquel entonces el Fuenlabrada ya había conseguido irse en el marcador y gestionó los minutos restantes para lograr un triunfo que confirma el buen momento de los de Raventós mientras que el equipo tinerfeño suma su cuarto derrota consecutiva entre liga regular y BCL.