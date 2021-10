El Lenovo Tenerife cae en casa por primera vez en la temporada (72-79)

Lenovo Tenerife firmó su primera derrota de la temporada al caer en el Santiago -Martín por 72-79 ante un Joventut de Badalona que fue superior en buena parte del encuentro y supo aprovechar los errores del conjunto local en la recta final del partido, todo esto unido a una actuación arbitral que no gustó ni a los locales ni a su afición por el criterio aplicado por parte de los colegiados, especialmente en los contactos donde el equipo entrenado por Carles Durán no fue sancionado como se debía.

Ya de inicio, la Penya se mostró muy seria tanto en defensa como en ataque lo que le permitió adquirir una ventaja que sabría administrar en buena parte del encuentro mientras que en el cuadro de Vidorreta las rotaciones le permitían recortar poco a poco esa ventaja. Fitipaldo no se veía cómodo y Gamble no entraba en juego como deseaba lo que permitió que Huertas y Guerra entraran en juego para poder remar en favor de los aurinegros que acabaron el primer tiempo con desventaja de cinco puntos (21-26).

Pero la intensidad de los verdinegros seguiría en la continuación puesto que el acierto en el tiro del cuadro visitante era notable mientras que el Canarias no tenía buenas sensaciones, lo que le costaba ir siempre a remolque en el marcador. Giullém Vives se convertía en el referente anotador de los catalanes y Tomic se hacía fuerte ante Guerra aunque el descanso llegaba con mínima ventaja local gracias al buen quehacer defensivo que parecía comenzar a generar sus frutos (40-39).

Sabían los locales que su rival no lo pondría fácil, especialmente por la concentración que estaban presentando tanto en defensa como en ataque y ese fue precisamente el estilete que defendió el Joventut, haciéndose fuerte en la faceta defensiva aunque siendo muy permisivos por parte de la tripleta arbitral- Y es que los Parra, Feliz, Birgandher y compañía no permitían al equipo tinerfeño ninguna facilidad mientras que para colmo de males Doornekamp no se mostraba nada acertado de cara al aro del rival, firmando un 0/5 en triples y confirmando los malos momentos que vive desde su vuelta a la isla. Quedaban diez minutos por delante y el triunfo podía caer para cualquiera de los dos bandos (62-60)-

Y fue en el último cuarto cuando el Canarias sufrió una importante desconexión. Un parcial de 0-15 en favor de su rival permitió a los catalanes llevarse un encuentro en el que estuvieron mucho más concentrados que el rival, siendo capaces de robar varios balones para facilitarles la anotación y llevarse un triunfo que supone la primera derrota como local de los isleños en su feudo, con el hándicap de la permisibilidad arbitral que en parte perjudicó a los locales. El alto porcentaje en triples con un 10/22 fue otra de las claves para que los guarismos finales en el electrónico del Santiago Martín acabara reflejando el 72-79 final. El conjunto aurinegro visitará la próxima jornada al Monbus Obradoiro aunque antes tendrá compromiso de la BCL a domicilio en la pista del Fribourgo.