Fran León, presidente de la Federación de Peñas del CD Tenerife, quiso aclarar en DEPORTES COPE, la postura del colectivo sobre la Fundación del club después de una reunión mantenida con la secretaria Milagros Luis Brito, el asesor jurídico Fran Díaz y Melania Rodríguez. En la misma recibieron “explicaciones” y verificaron “las facturas solicitadas” para comprobar que todo se ajustaba a la legalidad.

“La Fundación hace una memoria a principios de año con los proyectos a realizar. El Gobierno de Canarias da su aprobación y empieza la ejecución. A la hora de rendir cuentas, la Fundación solicita una auditoría externa, que no es obligatoria, y esta corrobora que toda la documentación es correcta”, empezó diciendo León quien recordó que a continuación “los técnicos del Gobierno de Canarias revisan minuciosamente la información presentada y llegan a la conclusión de que no existe ninguna irregularidad o ilegalidad”.

Entrando en detalle, el presidente de la Federación de Peñas llegó a explicar que el presupuesto del equipo EDI era tan bajo porque “lo subvenciona LaLiga Genuine”. Por este motivo, la Fundación aportó inicialmente 5.000 euros “y luego se ampliaron a 30.000”, algo que descarta que de esta partida “se haya recortado para dedicarla a otras cosas”. Sobre este y otros muchos temas, se han “solicitado facturas”. Así, se ha podido “verificar que todo coincidía”.

Después de esta reunión, las peñas recibieron cumplida información y se procedió a confirmar la decisión de no abandonar el Patronato de la Fundación. “La Federación de Peñas no va a salir porque no observamos irregularidad alguna. Lo ha dicho un auditor y lo ha corroborado el Gobierno de Canarias”, insistió ante algunas críticas recibidas por esta decisión.

La intención de la Federación de Peñas es seguir “para que se nos escuche, saber qué está pasando y que sigan adelante proyectos que van a salir y que creemos muy positivos”. León recordó que está “votado” y que una amplia mayoría de los colectivos aprobó esa decisión.