La U.D. Las Palmas se lleva el derbi por 1-0 tras un inexplicable error del portero blanquiazul Ortolá

El clásico del fútbol canario se decantó del lado local, y la U.D. Las Palmas acabó venciendo al C.D. Tenerife por uno a cero, en un partido gris, marcado sin lugar a dudas por el inexplicable error del guardameta blanquiazul Ortolá, que en el minuto 48 al ir a despejar un balón colgado al área, introdujo el esférico en su propia portería, en el que probablemente, sea el mayor error en la historia de los derbis canarios.

El encuentro estuvo dominado en su primera mitad claramente por un Tenerife, que estaba completando los mejores primeros 45 minutos de la temporada. El equipo de Fran Fernández marcaba el tempo del partido y tocaba el balón con criterio, frente a una Unión Deportiva que se veía claramente superada por el rival. Los blanquiazules encontraron la verticalidad que les faltaba en los primeros compases, sobre todo en el último cuarto de hora, tramo en el que tuvieron alguna ocasión para adelantarse en el marcador.

Una primera parte de neta superioridad visitante, que desde luego, no hacía presagiar lo que ocurriría en los segundos 45 minutos. Eso sí con una jugada que bien pudo cambiar el signo del partido en el minuto 35: un mano de Fabio en un centro desde la izquierda, que tras ser señalizada inicialmente como penalti por el colegiado Arcediano Monescillo, fue anulada por el VAR.

La segunda mitad comenzaba con la jugada definitoria del encuentro: el gol inexplicable en propia meta del portero blanquiazul que el propio Fran Fernández calificaba como “impropio del fútbol profesional”. Al C.D. Tenerife le costó recuperarse del mazazo y la Unión Deportiva reaccionó teniendo algo más la pelota. Fran Fernández intentó cambiar la dinámica dando entrada a Bermejo, Shashoua y Jorge Padilla, y de hecho el majorero tuvo una ocasión clara en el minuto 77 que habría igualado el partido. Mel, también movía sus piezas dando entrada a dos hombres de refresco, Maikel Mesa y Eric Curbelo.

El Tenerife lo intentó hasta el final, pero la Unión Deportiva supo defender su ventaja con criterio, para llegar al final de los 90 minutos con el comentado 1-0, que deja a los amarillos décimos en la tabla con 17 puntos, mientras que los blanquiazules son decimoséptimos con 13 puntos en su casillero.

Al final del partido, un feliz Pepe Mel, afirmaba de forma concluyente que “los derbis se ganan. No vale si se juega bien o se juega mal. Lo hemos preparado toda la semana así. Sabíamos que eran muy físicos y les hemos parado en la primera parte y estoy muy contento por los chavales. Todo esto es por nuestra afición, sin ellos el fútbol, no tiene sentido. Otras veces les hemos fallado, pero hoy estamos muy contentos”.

Por su parte, el técnico blanquiazul Fran Fernández señaló que “hemos sido muy superiores en la primera parte, en la que hemos generado situaciones claras para llevarnos el partido, pero en la segunda parte, cometimos un error que no es de fútbol profesional, y nos ha costado mucho levantarnos, frente a un rival de que defiende muy bien. Hemos tenido ocasiones para empatar, y no lo hemos hecho. Lo de Ortolá es un error que no puede ser. Hay que estar activados. Supongo que Ortolá está más fastidiado que ninguno, pero está claro que esa acción nos ha costado un partido que estaba bien encaminado”.