Las cuentas del play off

Entramos en la recta final de la Liga Smart Bank, solo nos faltan cinco partidos para finalizar un campeonato que ha tenido de todo. Y hemos querido analizar lo que le queda a cada uno de los equipos, que a priori lucharán junto al CD Tenerife por ocupar las dos plazas de play off, que parecen aún abiertas.

Empezamos con el quinto clasificado, el Elche CF (52 puntos). El equipo de Pacheta no ha gozado de buenos resultados en la vuelta de la competición, pero pese a ello, sigue manteniendo grandes opciones de disputar el play off. A los ilicitanos les quedan por delante 3 salidas (dos de forma consecutiva) y 2 encuentros en el Martínez Valero.

Jornada 38 Racing de Santander vs Elche

Jornada 39 Mirandés vs Elche

Jornada 40 Elche vs Albacete

Jornada 41 Fuenlabrada vs Elche

Jornada 42 Elche vs Oviedo

Quizás uno de los grandes favoritos, no solo para disputar el play off si no que también para luchar por el ascenso directo al comienzo de la temporada, era el Girona (52 puntos). El equipo con el mayor presupuesto de la categoría, no está gozando de una buena campaña, y prueba de ello es que este próximo lunes estrenará su tercer entrenador (Francisco). A los catalanes les quedan pendientes 6 encuentros, 3 en Montilivi y otros tantos fuera de su estadio.

Jornada 37 Girona vs Zaragoza

Jornada 38 Sporting vs Girona

Jornada 39 Girona vs Almería

Jornada 40 Lugo vs Girona

Jornada 41 Girona vs Cádiz

Jornada 42 Alcorcón vs Girona

El séptimo puesto en la tabla es para uno de los equipos que más regulares han sido durante toda la temporada, la AD Alcorcón (51 puntos). El equipo madrileño se ha convertido en un equipo muy fiable lejos del Estadio Municipal de Santo Domingo, tanto es así que en los que llevamos de temporada, el equipo de Fran Fernández aún no conoce la derrota lejos de casa. A los madrileños le restan 3 partidos como local y 3 como visitante para cerrar el curso.

Jornada 37 Albacete vs Alcorcón

Jornada 38 Alcorcón vs Lugo

Jornada 39 Huesca vs Alcorcón

Jornada 40 Alcorcón vs Tenerife

Jornada 41 Málaga vs Alcorcón

Jornada 42 Alcorcón vs Girona

Una de las revelaciones de la temporada sin ninguna duda ha sido el Fuenlabrada (50 puntos). El equipo de Sandoval, recién llegado al equipo madrileño hace cinco jornadas, ha conseguido ser un conjunto sólido y difícil de batir, es por ello que es uno de los equipos menos goleados de la categoría. A los del Fernando Torres le faltan para acabar 3 jornadas en casa (dos consecutivos) y dos fuera.

Jornada 38 Fuenlabrada vs Mirandés

Jornada 39 Fuenlabrada vs Racing de Santander

Jornada 40 Cádiz vs Fuenlabrada

Jornada 41 Fuenlabrada vs Elche

Jornada 42 Depor vs Fuenlabrada

El octavo clasificado es el CD Tenerife (50 puntos). Los de Rubén Baraja son el mejor equipo de la segunda vuelta en la Liga Samart Bank, con una remontada espectacular, y con la permanencia ya en el bolsillo, los tinerfeños sueñan con la posibilidad de encontrar un hueco dentro de los seis primeros puestos. A los blanquiazules le restan 3 salidas y dos encuentros más en el Rodríguez López.

Jornada 38 Almería vs Tenerife

Jornada 39 Tenerife vs Zaragoza

Jornada 40 Alcorcón vs Tenerife

Jornada 41 Tenerife vs Lugo

Jornada 42 Numancia vs Tenerife

El Rayo Vallecano (49 puntos) de Paco Jémez, es uno de los tapados en la lucha por el play off. El equipo de Vallecas no ha tenido la oportunidad de pisar prácticamente los seis primeros puestos de la tabla, pero por plantilla, y por su mejoría en las últimas jornadas llega con muchas opciones de ser equipo de fase de ascenso. A los madrileños les restan 3 partidos como local y otros tantos como visitantes.

Jornada 37 Rayo vs Málaga

Jornada 38 Zaragoza vs Rayo

Jornada 39 Rayo vs Numancia

Jornada 40 Almería vs Rayo

Jornada 41 Rayo vs Las Palmas

Jornada 42 Racing de Santander vs Rayo

En undécima posición llega el Sporting de Gijón (49 puntos). Los de Djukic parecían hace algunas jornadas una amenaza clara a los play off, los buenos resultados y la solidez defensiva los hacían ser uno de los equipos más en forma de la liga. Pero, la derrota en el derbi ante el Oviedo frenó un poco (no definitiva) las aspiraciones de los asturianos. Le restan cinco jornadas para terminar, recibiendo en el Molinón a tres rivales y saliendo fuera de casa en dos ocasiones.

Jornada 38 Sporting vs Girona

Jornada 39 Albacete vs Sporting

Jornada 40 Sporting vs Málaga

Jornada 41 Extremadura vs Sporting

Jornada 42 Sporting vs Huesca

Otra de las revelaciones de la temporada es el recién ascendido CD Mirandés (49 puntos). Los de Andoni Iraola se han ganado el respeto de todo el futbol español, no solo por su gran participación en la Copa del Rey, si no por su gran año en segunda. Con dos derrotas consecutivas, se han alejado un poco de la zona alta, pero todavía mantienen opciones de dar la sorpresa y colarse en los play off. Para terminar le quedan dos partidos en Anduva y tres salidas lejos de su estadio.

Jornada 38 Fuenlabrada vs Mirandés

Jornada 39 Mirandés vs Elche

Jornada 40 Las Palmas vs Mirandés

Jornada 41 Mirandés vs Depor

Jornada 42 Lugo vs Mirandés

Otro recién ascendido que está haciendo las cosas muy bien en su retorno al fútbol profesional, es la SD Ponferradina (48 puntos). Los de Jon Pérez Bolo pueden pagar su irregularidad en las últimas jornadas, quizás cuando más necesitaban sumar de tres para cerrar su permanencia y centrarse en el play off. Dos visitas tendrá en el Toralín y tres salidas lejos de su estadio, es lo que le queda al equipo del Bierzo.

Jornada 38 Las Palmas vs Ponferradina

Jornada 39 Ponferradina vs Lugo

Jornada 40 Numancia vs Ponferradina

Jornada 41 Ponferradina vs Almería

Jornada 42 Zaragoza vs Ponferradina

Y por último, miramos al décimo cuarto clasificado, la UD Las Palmas (47 puntos). Los amarillos, fueron uno de los mejores equipos de la primera vuelta con Jonathan Viera a la cabeza. Tras las marcha del gran canario, los de pepe Mel atravesaron dificultades, y se pegaron muchas jornadas sin ganar. Tras el parón han conseguido volver a engancharse al play off, y tienen opciones de poder colarse a última hora. Finalizaran la liga recibiendo a tres rivales en el Gran Canaria y volando a la península en otros tres compromisos.

Jornada 37 Huesca vs Las Palmas

Jornada 38 Las Palmas vs Ponferradina

Jornada 39 Oviedo vs las Palmas

Jornada 40 Las Palmas vs Mirandés

Jornada 41 Rayo vs Las Palmas

Jornada 42 Las Palmas vs Extremadura