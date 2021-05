Las carencias ofensivas hipotecan al C.D. Tenerife en Gerona

Se repite la historia para el C.D. Tenerife. El equipo blanquiazul ha caído derrotado hoy en El Montilivi frente al Girona por uno a cero, en un partido en el que los tinerfeñistas han vuelto a exhibir sus enormes carencias ofensivas.





LA PRIMERA PARTE





El Tenerife completó unos buenos primeros 30 minutos, muy ordenado sobre el terreno de juego, y ejecutando el guión habitual desde que Ramis llegó a la isla. El rival no jugaba cómodo y de por medio llegó un disparo de Germán Valera desde la frontal como primer aviso. Sin embargo, llegaba un primer contratiempo en el minuto 13, cuando Carlos Ruiz tuvo que retirarse lesionado con un problema muscular, que según apuntó Ramis al final del partido, podría tenerle varias semanas de baja. En cualquier caso, las buenas sensaciones iniciales se truncaron en el minuto 32, cuando a la salida de un córner, Franquesa colocaba el 1-0 en el marcador.

De ahí al final de la primera parte el Tenerife se descompuso, y fue el Girona el que tomó el mando del partido, aunque el marcador no se movería antes del descanso.





SEGUNDA PARTE





En la segunda parte, el equipo blanquiazul lo intentó, pero sin demasiado acierto. La estadística maldita de esta temporada sigue estando ahí, y el Tenerife es incapaz de remontar un partido si el rival se adelanta primero. Ramis movió ficha dando entrada a Moore, Nono y Apeh, y retirando a Kakabadze, Nono y Valera, y aunque el equipo intentó reaccionar una vez más fue víctima de su inoperancia ofensiva. En el minuto 83 se incorporaba al juego el majorero Jorge Padilla, pero el Girona supo defender su ventaja y se llegó al final con la ajustada victoria catalana por uno a cero.





RAMIS: “NOS FALTA MÁS DECISIÓN EN LOS METROS FINALES”

Al final del partido, el entrenador blanquiazul Luis Miguel Ramis analizaba así lo ocurrido: “Ha sido una primera parte más equilibrada con un error nuestro infantil o alevín, porque no estamos atentos a la zona de rechace, y esos detalles marcan el devenir de los partidos. Ellos no han estado por encima de nosotros en la primera parte, aunque no hemos hecho las cosas que habíamos ensayado esta semana”.

Ramis añadió que “en la segunda nos hemos volcado un poco más, pero en la zona de finalización hemos tenido muchas dificultades. Nos falta más decisión en esos metros finales, para llegar al área con valor hay que cambiar el ritmo, y no es casualidad. Seguimos trabajando e insistiendo pero no progresamos al área y eso hace que gestionemos bien muchas acciones pero que a la hora de lo más importante no acabamos de dar ese paso”.

El Tenerife permanece tras esta derrota con 47 puntos en la tabla, preparándose para afrontar un tramo complicado del calendario de La Liga Smartbank, que le llevará a enfrentarse el próximo viernes, a partir de las 20.00 horas, al Almería en el estadio Heliodoro Rodríguez López.