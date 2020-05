El vicepresidente del UD Granadilla Egatesa, Julio Luis Pérez ha comparecido en la mañana de hoy, vía telemática ante los medios de comunicación, para analizar la actualidad del equipo tinerfeño.

En primer lugar destacó que están trabajando desde ya en la renovación de la plantilla, analizando que jugadoras interesa mantener en la misma y cuales no. Una vez finalice ese período, tal y como confirmó Julio Luis, se verá que demarcaciones quedan libres para acudir al mercado y buscar "algo interesante" que se ajuste a su presupuesto. En este sentido, admitió que "no será fácil, ya que en el futbol femenino existen dos categorías dentro de la primera division (clubes dependientes y clubes no dependientes). Para los dependientes será mucho mas fácil poder mantener presupuestos, pero para equipos como nosotros, habrá una merma importante en este sentido".

El vicepresidente del Granadilla también confirmó lo que hemos ido contando en Deportes Cope Tenerife sobre la continuidad de Francis Díaz de cara a la próxima temporada. Según Julio Luis no se ha producido la firma pero "al 95% seguirá la próxima campaña". Admitió también en este sentido que están satisfechos con el trabajo que estaba realizando el preparador tinerfeño.

En cuanto a la decisión de la RFEF de concluir con la liga femenina, y no con la masculina, (algo que para muchas jugadoras demuestra que ambas ligas no están en igualdad de condiciones), Julio Luis destacó que "no era una decisión fácil de tomar". Según el tinerfeño, todos querían que la competición se reanudase, pero "desgraciadamente hoy en día sigue existiendo una gran diferencia entre el fútbol masculino y el femenino". Refiriéndose a que la mayoría de los clubes femeninos, no tienen las infraestructuras ni los recursos necesarios, para poder afrontar una vuelta a la competición con las medidas sanitarias que marcaba el protocolo.

Julio Luis en Zoom



����No ve en riesgo la próxima temporada



����El club necesita la implicación de las instituciones



����Negociaciones para trasladarse a SC aunque prefieren continuar en el sur



����Dificuitad para renovar a la plantilla. Francis seguirá casi al 100% pic.twitter.com/EPnALZ0CHv — DeportesCopeTenerife (@DeportesCopeTfe) 18 de mayo de 2020

Julio Luis quiso dejar claro que el equipo sureño va a pasar por momentos de dificultad la próxima temporada. Por ello, aprovechó para recordar que sin el apoyo de las instituciones públicas será "muy difícil" poder mantenerse. Dijo el vicepresidente que esperan poder seguir contando con el apoyo de las empresas que depositaron su confianza la pasada temporada en ellos, pero añadió que necesitan que las instituciones "no dejen morir al fútbol femenino". Añadió en este sentido que al no recibir el porcentaje que restaba de derechos de televisión (en torno al 23%) van a tener una reducción "importante" de ingresos, por lo que ese apoyo es vital para ellos.

Por último Julio Luis habló sobre el posible riesgo de que la próxima temporada ta poco pueda celebrar por la pandemia. Para el vicepresidente del Granadilla, no existe riesgo "salvo que vuelva un rebrote del virus". Si la temporada puede empezar en septiembre no habrá problema, la única dificultad que encuentra Julio Luis, es que se retrase ese inicio de temporada, ya que no habrían fechas libres para poder adaptarla.